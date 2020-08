Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli, il primo manager: a lui aveva dedicato Gli Angeli

Con un post appassionato e pieno di dolore e malinconia Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli, il suo primo manager. Lolli si spense il 21 agosto 1994, esattamente 26 anni fa, a seguito di un tumore ai polmoni.

Maurizio Lolli più di tutti plasmò l’universo musicale del Kom e ancora oggi il Blasco, esattamente come ogni anno, lo ricorda per essere stato un suo grande amico oltre a un validissimo collaboratore. C’è chi sostiene, addirittura, che la musica di Vasco fosse nettamente superiore durante gli anni della collaborazione con Maurizio Lolli, ma come è giusto che sia il pubblico è molto diviso sull’argomento.

Quando il manager si ammalò gravemente Vasco Rossi scrisse per lui Gli Angeli, il bellissimo brano contenuto nel disco Nessun Pericolo… Per Te (1996). Con le musiche di Tullio Ferro, Vasco riversò nel testo tutto il dolore che sentiva nel vedere spegnersi lentamente il suo amico e manager. Riuscì a fargliela ascoltare poco prima che lasciasse questa terra e dopo l’ascolto, racconta Vasco, vennero a entrambi gli occhi lucidi.

“‘Gli angeli’ l’ho buttata giù quando Lolli stava già male, gli avevano diagnosticato un cancro ai polmoni. Stava morendo e un po’ morivo anch’io, perché Lolli era più di un amico. Gli amici veri sono quelli che capiscono che stai male anche senza bisogno di dirglielo. Perché io non sono capace di chiedere aiuto. Mi ricordo quando ho fatto ascoltare a Lolli la canzone; avevamo tutti e due gli occhi lucidi”

Gli Angeli è ancora oggi una delle canzoni più intense del rocker di Zocca, che conosciamo essere dotato di una enorme sensibilità umana e artistica che mette al servizio del suo pubblico quando si tratta di esternare affetto ed empatia.

Anche per ricordare Guido Elmi il rocker di Zocca aveva dedicato un pensiero sui social nel suo tipico stile: una sua frase e una citazione della persona da ricordare. Oggi Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli con una frase che il primo manager disse di lui, definendolo un artista sincero, capace di emozionarsi e far emozionare il pubblico con le sue canzoni.

“Credo che il grosso merito di Vasco è che ha sempre parlato di cose personali ma che riguardavano tutti. Grazie alla sua sensibilità ed emotività ha sempre raccontato le cose che tutti proviamo. Se tuttora si emoziona a cantare è perché quelle che scrive sono sempre storie sincere e ogni volta che le canta ritrova l’emozione per cui ha scritto quella canzone. Una sincerità così, nel bene e nel male, non può che essere apprezzata. O può essere fraintesa, comunque o piace o no”.

“Sei sempre con me”, scrive il Kom per ricordare un uomo che per lui era più di un amico. Vasco Rossi ricorda Maurizio Lolli per la sua capacità di comprendere senza troppe spiegazioni.