The Flash, Ben Affleck e Michael Keaton interpreteranno Batman

In The Flash, il nuovo film tratto dai fumetti DC Comics, appariranno due diverse varianti di Batman. I fan del Cavaliere Oscuro potranno riscoprire Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dell’eroe mascherato di Gotham City.

Andy Muschietti, che ha diretto La Madre, It e It – Capitolo Due, è stato scelto da Warner Bros. per portare Flash sul grande schermo. Il cineasta, durante un’intervista, ha dichiarato che il Batman di Affleck presenta una forte dicotomia: un aspetto imponente e una certa vulnerabilità.

Il Batman di Ben Affleck.

Non si tratterà di un semplice cameo: Ben Affleck avrà un ruolo importante nel film. Barry – la vera identità di Flash – e Bruce Wayne – Batman – avranno infatti un forte legame.

È il film di Barry, la storia di Barry, ma i loro personaggi sono collegati più di quanto si possa immaginare. Entrambi hanno perso la madre a causa di un omicidio e questo è uno degli agganci emotivi del film. È qui che Batman di Affleck entrerà in gioco.

Ben Affleck ha interpretato Batman già in altri film, tra cui Batman V Superman: Dawn Of Justice e Justice League. Inoltre, presterà il volto all’eroe mascherato anche nella Snyder Cut.

Nella pellicola diretta da Andy Muschietti sarà introdotto anche il multiverso: non ci sarà un solo Batman, bensì almeno due. Il secondo interprete sarà Michael Keaton, il Batman apparso nei film di Tim Burton (usciti nel 1989 e nel 1992).

Il Batman di Michael Keaton.

The Flash: uscita e cast

The Flash arriverà sul grande schermo durante il mese di giugno del 2022. Durante il DC FanDome arriveranno certamente ulteriori dettagli. Il cast è composto da Ezra Miller (nei panni di Flash), Billy Crudup (Henry Allen), Michael Keaton (Bruce Wayne), Ray Fisher (Victor Stone/Cyborg) e Ben Affleck (Bruce Wayne).

I fan, specialmente dopo le ultime informazioni, sono sempre più entusiasti di poter iniziare questo nuovo viaggio insieme all’eroe scarlatto dei fumetti DC. In arrivo anche The Batman, il nuovo film in cui il protagonista sarà interpretato da Robert Pattinson.