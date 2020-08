Taylor Swift sostiene una fan col sogno di diventare una scienziata

Taylor Swift sostiene una fan col sogno di diventare una matematica. L’artista di Folklore ha deciso di donare 30000 dollari a una studentessa di Londra, iscritta all’Università di Warwick. Vitoria Mario aveva già avviato una raccolta fondi per mantenersi agli studi, dal momento che non ha avuto il diritto ad agevolazioni o prestiti da parte dello Stato.

La raccolta di crowdfundig era stata avviata con una dichiarazione della studentessa, il cui sogno è quello di diventare una matematica:

“Sebbene la mia storia non sia unica, il mio sogno di diventare una matematica non è solo un’opportunità di per me e la mia famiglia, ma può ispirare persone che si trovano nella mia stessa condizione”

Dopo la donazione di Taylor Swift, Vitoria ha rivelato di essere sempre stata preoccupata per il denaro a disposizione e di essere sempre in cerca di un lavoro per sostenersi all’Università. La sua artista preferita ha ora contribuito a realizzare il sogno di conseguire la laurea.

La conferma dell’ingente donazione di denaro effettuata da Taylor Swift sarebbe arrivata sulla pagina ufficiale di Vitoria, che sta quindi per raggiungere la cifra finale di 52000 dollari. La Swift scrive:

“Vitoria, mi sono imbattuta online nella tua raccolta fondi e la tua determinazione nel realizzare i tuoi sogni mi ha così ispirata che ho deciso di aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. Buona fortuna per tutto ciò che farai! Con affetto, Taylor.”

La giovane studentessa aveva rivelato di aver bisogno del denaro necessario per pagare l’affitto e per mantenersi, oltre che per l’acquisto di un computer e dei libri di testo. Fino a questo momento, il suo percorso universitario è stato brillante, con il massimo dei voti in tutte le materie.

Il gesto di Taylor Swift è solo l’ultimo di una lunga serie di mosse di solidarietà che ha destinato ai suoi fan. Recentemente, l’artista ha sostenuto un fotografo che aveva lanciato un appello su Tumblr, con il quale aveva parlato del desiderio di realizzare alcuni sogni professionali.