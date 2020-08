Svuota negozio di Euronics con tanti Huawei, Samsung e Xiaomi il 21 agosto

Continua la campagna “Svuota negozio” di Euronics, considerando il fatto che lo store ha deciso di prorogare alcune promozioni dedicate anche a dispositivi Huawei, Samsung e Xiaomi fino al prossimo 3 settembre. Una serie di offerte da associare a quelle che abbiamo trattato sulle nostre pagine non molto tempo fa, con una selezione che potrebbe fare la differenza nello scorcio finale di agosto. Cerchiamo dunque di individuare e selezionare le occasioni più interessanti.

Una selezione di offerte Euronics con Huawei, Samsung e Xiaomi oggi 21 agosto

Dando uno sguardo alla campagna Euronics, infatti, ci si accorge che anche stavolta a dominare la scena siano brand legati al mondo Android come Huawei, Samsung e Xiaomi. Qualche esempio? Nelle prossime due settimane, all’interno dello store online troveremo dispositivi come lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 369 euro. Se amate questo brand, ma un’altra tipologia di prodotto, allora potrete ripiegare sul cosiddetto Xiaomi Mi Band 5 a 39,90 euro.

Quanto agli altri due marchi, occorre fare molta attenzione allo “svuota tutto” Euronics, in merito al Samsung Galaxy S20 a 699 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi concepiti da questo store per il top di gamma che è stato lanciato sul mercato a marzo 2020. Oltre al device in questione, troviamo anche il Samsung Galaxy Buds+ a 129 euro. A chiudere il cerchio con questo brand, poi, gli ultimi top di gamma arrivati a fine 2019, con il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G acquistabile a 1329 euro ed il Samsung Galaxy Note 20 disponibile a 979 euro.

Massima attenzione anche nei confronti dell’universo Huawei, a proposito di Huawei P40 Pro a 899 euro, oltre a Huawei Watch GT2 a 169,99 euro. Ci sarebbero anche Huawei Freebuds 3i a 89 euro e Huawei Freebuds 3 a 119 euro. Insomma, Euronics dà l’imbarazzo della scelta a coloro che amano questi tre marchi oggi 21 agosto.