Significativo miglioramento per EMUI 10.1 su Huawei Mate 20 con patch di agosto

Ci sono importanti novità oggi 21 agosto da prendere in esame, per quanto concerne due smartphone ancora oggi molto popolari in Italia come Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Dopo aver assistito allo sbarco anche nel nostro Paese di EMUI 10.1 a bordo dei due dispositivi commercializzati a fine 2018, stando anche al bollettino di alcune settimane fa che abbiamo portato alla vostra attenzione, questo venerdì c’è un altro firmware da esaminare attentamente per il pubblico in questione.

Inquadrando la situazione e “prendendola” più da lontano, occorre ricordare che il lancio dell’upgrade con EMUI 10.1 per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è ancora in corso, dopo essere partito durante il mese di maggio. Per gli utenti che avevano completato l’installazione di questo importante upgrade, Huawei ha ora iniziato a inviare un nuovo aggiornamento software per migliorare la sicurezza del sistema di questi dispositivi. Insomma, difficilmente andremo incontro a nuove funzioni secondo le informazioni raccolte in queste ore.

Le ultime sull’aggiornamento di agosto per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro

Secondo una fonte come Huawei Central, più in particolare, pare che alcuni utenti in possesso di un Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro siano destinati a ricevere insieme le patch di sicurezza di luglio e agosto. Dettaglio non di poco conto, per chi da diverse settimane sta aspettando un nuovo aggiornamento con questi prodotti. Vi ricordo, a tal proposito, che l’aggiornamento sulla carta risolve diversi livelli di exploit e problemi per i device prodotti da Huawei, incluse due criticità particolarmente insidiose e 21 con priorità elevata.

Solo la piena distribuzione del pacchetto software in Italia e nel resto d’Europa per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro ci dirà se l’aggiornamento in questione contenga o meno qualche novità extra che sarebbe particolarmente gradita per il pubblico. Appena disponibile, raccontateci le vostre sensazioni con un commento a fine articolo.