Saranno sostanziali le differenze tra ASUS Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro

Ormai non si parla d’altro che degli ASUS Zenfone 7, che dovrebbero arrivare in due modelli differenti, probabilmente anche più di quanto ci si aspettava potesse essere. Come riportato da ‘androidheadlines.com‘, i dispositivi non saranno equipaggiati con lo stesso processore: il modello base sarà spinto dallo Snapdragon 865, mentre la versione Pro dallo Snapdragon 865+. Il primo, inoltre, dovrebbe avere 6GB di RAM con 128GB di memoria interna, mentre l’ASUS Zenfone 7 Pro includere 8GB di RAM e 256GB di storage.

La presentazione ufficiale degli ASUS Zenfone 7 resta fissata per il 26 agosto, in diretta streaming alle ore 8 italiane. Del modello base è stato anche detto sarà contraddistinto da uno schermo LCD BOE da 6.4 pollici con risoluzione fullHD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz, oltre che a presentare il lettore di impronte digitali Goodfix sul retro, a scapito della collocazione sotto lo schermo, divenuta ormai un must have per i top di gamma. La fotocamera posteriore, invece, sarà tripla, di tipo ‘flip’: sensore primario da 64MP (Sony IMX686), grandangolare da 12MP (SonyIMX363) e sensor ToF. Chiaro che l’ASUS Zenfone 7 Pro includa uno schermo di qualità superiore, specie per quanto riguarda la frequenze di refresh rate, che ci sembra un po’ bassina per quanto riguarda il modello base (ammesso e non concesso che le indiscrezioni di cui sopra vengano confermate). Di questo si era parlato nei giorni passati con grande sospetto, anche se probabilmente non è il caso di preoccuparsi troppo, per lo meno non ancora.

Per il momento non abbiamo altro da aggiungere, anche se restiamo abbastanza sicuri del fatto che qualcosa emergerà già nelle prossime ore (la presentazione è troppo vicina perché i rumors non restino galoppanti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.