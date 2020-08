Quantico 4 ci sarà? Ultimi episodi della serie con Priyanka Chopra: trame 21 agosto

Gli ultimi episodi della terza stagione lasceranno spazio a Quantico 4? Si conclude oggi, venerdì 21 agosto, la serie tv, prodotta dal 2015, con protagonista Priyanka Chopra, in onda in chiaro su Paramount Network.

La trama della prima stagione ha seguito la preparazione di un brillante gruppo di giovani reclute – tra cui la protagonista Alex Parrish – nella base di Quantico. Sono tutti preparati, ma nessuno sospetta minimamente che fra loro si nasconda una mente diabolica ed esperta, in grado di progettare il più grande attacco terroristico negli Stati Uniti, dopo l’11 settembre 2001. Nella seconda stagione, Alex lavora come agente sotto copertura per l’FBI e come analista della CIA nel tentativo di sventare una fazione ribelle chiamata AIC.

La terza stagione di Quantico si è aperta con un notevole salto temporale in cui la protagonista è vissuta per lungo tempo in Italia nell’anonimato per evitare l’arresto da parte delle forze dell’ordine. Alex è però costretta a tornare in azione quando Ryan la contatta informandole del rapimento di Shelby da parte di un noto trafficante di armi internazionale noto come The Widow. Per salvare Shelby, Ryan e Alex reclutano Owen e Harry per aiutarli nella loro missione. Nella squadra si aggiunge Jocelyn Turner, informatrice che conosce bene il trafficante d’armi. Inizia quindi una corsa contro il tempo per salvare Shelby prima che sia troppo tardi.

Si parte dall’episodio 3×12 dal titolo Fantasmi, di cui vi riportiamo la sinossi:

Conor Devlin continua a scappare, mentre qualcuno dal passato di Alex torna nella sua vita.

A seguire, il finale di stagione, l’episodio 3×13 intitolato Chi sei? Ecco la sinossi:

Il team si trova in Irlanda, e quando finalmente si trovano faccia a faccia con Conor Devlin, non tutti ne usciranno vivi. Infine, Alex prende una decisione che cambierà la sua vita e il suo futuro.

Nel cast di Quantico 3, Priyanka Chopra nel ruolo di Alex Parrish, Jake McLaughlin è Ryan Booth, Johanna Braddy interpreta Shelby Wyatt, Russell Tovey è Harry Doyle, Alan Powell è Mike McQuigg, con Marlee Matlin nella parte di Jocelyn Turner e Blair Underwood come Owen Hall.

Brutte notizie per i fan: Quantico 4 non ci sarà. La serie è stata cancellata nel maggio 2018 dalla ABC a causa degli ascolti relativamente in calo rispetto alla quarta stagione. L’episodio Chi sei? funge quindi da finale di serie.

L’appuntamento con Quantico è a partire dalle 13:50 su Paramount Network.