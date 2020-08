Prima foto di Henry Cavill dal set di The Witcher 2, si gira con tutte le precauzioni anti-Covid

The show must go on: così, con tutte le precauzioni del caso, Henry Cavill avvisa i suoi fan che The Witcher 2 è in produzione. La seconda stagione era stata ordinata nel novembre dello scorso anno, un mese prima del debutto ufficiale su Netflix. Al momento non si conosce la data esatta in cui verrà rilasciata, vista anche l’attuale situazione di pandemia di Covid-19.

Nei piani iniziali della showrunner Lauren S Hissrich le riprese di The Witcher 2 dovevano concludersi entro l’estate, e i nuovi episodi sarebbero stati pronti per il 2021. Ovviamente il Coronavirus ha stravolto ogni cosa. Abbiamo però qualche informazione sul cast: i protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan torneranno per la seconda stagione, e a loro si aggiungono: i personaggi di Triss (Anna Shaffer), Jaskier (Joey Batey), Cahir (Eamon Farren), Tissaia (MyAnna Buring), Stregobor (Lars Mikkelson), Artorius (Terence Maynard), Filavandrel (Tom Canton), Murta (Lilly Cooper), Sabrina (Therica Wilson Read), Yarpen Zigrin (Jeremy Crawford), e Istredd (Royce Pierreson).

Tra le new entry, Paul Bullion (Peaky Blinders) nel ruolo di Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) è Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) interpreta Lydia, e Kristofer Hivju (Game of Thrones) nei panni di Nivellen. Quest’ultimo aveva annunciato di essere positivo al Covid-19, pertanto la produzione si è dovuta fermare.

Diversi mesi dopo, giungono delle novità importanti. Henry Cavill, che interpreta Geralt di Rivia, ha condiviso una foto dal set che lo ritrae in piena sessione make-up. Le due truccatrici, ai lati dell’attore, lo preparano per quella che si aspetta un’intensa scena d’azione dato che il suo personaggio ne uscirà fuori piuttosto mal ridotto. La curiosa foto dal dietro le quinte è accompagnata da una didascalia in cui Cavill spiega in che modo si stanno svolgendo le riprese durante questa complicata situazione sanitaria:

“Nessuna cuffietta quest’anno. Solo due tipi di nastri adesivi sanitari e un po’ di colla. Rimuovere è una gioia. Jacqui e Ailbhe qui presenti hanno il delicato tocco degli angeli. Jacqui sembra più l’angelo della vendetta, ma fa parte del suo fascino”, scherza Cavill parlando delle sue truccatrici. Poi aggiunge una nota per rassicurare i fan: “Oh e per coloro che fossero preoccupati, tutti noi siamo privi di Covid e isolati. Facciamo dei test due volte alla settimana qui, a Kaer Morhen!”

Prima di tornare nei panni del cacciatore solitario Geralt, Henry Cavill vestirà i panni di Sherlock Holmes nel film Netflix Enola Holmes, in uscita a settembre sulla piattaforma.