Possibile smartphone pieghevole Samsung molto economico

Si è ancora in attesa di uno smartphone pieghevole Samsung di natura estremamente economica, o comunque dal prezzo leggermente più abbordabile rispetto a quanto proposto finora. Qualche tempo fa erano emerse indiscrezioni secondo cui il colosso di Seul avrebbe da lì a poco lanciato un dispositivo flessibile un po’ più accessibile dal punto di vista del prezzo richiesto, ma finora non ci sono state occasioni del genere.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico starebbe pensando alla commercializzazione di uno smartphone pieghevole Samsung di certo ridimensionato al ribasso, contraddistinto dal codice prodotto SM-F415. La lettera ‘F’, come saprete, viene utilizzata dalla società asiatica per contrassegnare i propri dispositivi pieghevoli: SM-F900, SM-F700 e SM-F916 corrispondono rispettivamente ai Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold 2. Erano mesi ormai che si rincorrevano voci di uno smartphone pieghevole Samsung di natura più economica rispetto a quanto siamo abituati, dai prezzi decisamente troppo alti per molte tasche (si pensi che il flessibile più economico finora commercializzato costa quanto il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, e che non esistono prodotti del genere dal prezzo inferiore ai 1000 euro).

Probabile che lo smartphone pieghevole Samsung in questione presenti un design a conchiglia per contenere i costi, in modo da non avere bisogno di un grande schermo come nel caso del Galaxy Z Fold 2. Possibile anche che le specifiche tecniche appartengano alla fascia media del mercato, sempre per ammortizzare, per quanto possibile, i costi di produzione. Il device potrebbe essere reso disponibile con tagli di memoria da 64 e 128GB, e nelle colorazioni nera, verde e blu. Chi di voi sarebbe interessato all’acquisto di uno smartphone pieghevole Samsung dal prezzo compreso tra i 600 ed i 700 dollari? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box dei commenti qui sotto.