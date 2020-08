Ora sta davvero arrivando One UI 2.5 sui Samsung Galaxy S20: ultime novità

Arrivano finalmente segnali concreti in questi minuti per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20. Questa volta non parliamo di offerte allettanti, con le quali acquistare un device della famiglia a prezzo aggressivo, contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi sul nostro sito, ma del suo sviluppo software. A sorpresa, infatti, pare sia stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento con One UI 2.5 per i top di gamma che sono stati commercializzati nel 2020, almeno stando alle news reperite oggi 21 agosto.

Gli scenari per il Samsung Galaxy S20 con l’aggiornamento One UI 2.5

L’annuncio è arrivato da una fonte come SamMobile, secondo cui il produttore coreano ha deciso di non far aspettare troppo a lungo i possessori di un Samsung Galaxy S20 per provare tutte le nuove funzionalità e miglioramenti, inclusi nell’ultima iterazione della sua skin Android personalizzata. Resta da capire quale sarà l’impatto reale del pacchetto software sui modelli coinvolti, ma è chiaro che quella odierna sia una svolta molto importante in termini di sviluppo software. Anche per le sue tempistiche ristrette.

Secondo quanto si apprende proprio negli ultimi minuti, Samsung ha iniziato a lanciare questo aggiornamento nei mercati di tutta Europa, inclusi device in Italia, Ungheria, Portogallo, Paesi Bassi e Germania over-the-air. La distribuzione dell’aggiornamento per il Samsung Galaxy S20, con ogni probabilità, almeno in questa fase segue criteri casuali. Non dovrebbe passare molto tempo prima che il firmware venga inviato anche in altri mercati. Anche le varianti LTE dei telefoni dovrebbero ricevere presto l’aggiornamento.

Cosa dobbiamo aspettarci da One UI 2.5 per il Samsung Galaxy S20? Difficile a dirsi, anche se dai primi riscontri che ho raccolto in rete, grazie anche ad AndroidUp, sembrerebbe che l’apertura delle app sia più rapida dopo aver scaricato l’aggiornamento. Staremo a vedere quali saranno i riscontri a proposito della durata della batteria.