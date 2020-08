Nuova serie tv per Jake Gyllenhaal, sarà il “folle” scrittore Dan Mallory raccontato dal New Yorker

Pochi giorni dopo Rachel Weisz, un’altra fra le più luminose stelle di Hollywood si prepara a un nuovo, grande ruolo televisivo. Si tratta di Jake Gyllenhaal, che – secondo quanto riportato da Deadline – sarà il protagonista dell’adattamento televisivo di A Suspense Novelist’s Trail of Deception, un lungo, appassionante e molto popolare articolo scritto da Ian Parker e apparso sul New Yorker nel febbraio 2019.

La storia che Parker racconta – e che invitiamo a leggere per avere un assaggio di una vita straordinariamente atipica – è quella dello scrittore Dan Mallory, autore del thriller The Woman in the Window – La Donna alla Finestra il titolo italiano –, pubblicato nel 2018 sotto lo pseudonimo di A.J. Finn e diventato uno dei maggiori bestseller nella storia recente del New York Times.

Secondo i primi dettagli riportati da Deadline, la serie assumerà il punto di vista un narratore non affidabile e racconterà come questi abbia curato i suoi inesistenti tumori al cervello, pianto la morte di familiari ancora vivi e continuato a manipolare gli altri nel tentativo di farsi perdonare qualsiasi malefatta.

A occuparsi dell’adattamento sarà la sceneggiatrice e regista Janicza Bravo (co-autore del pilot sarà Brian Savelson), allo stesso tempo coinvolta nel progetto nel ruolo di produttrice esecutiva al fianco di Jake Gyllenhaal, Riva Marker di Nine Stories, Megan Ellison, Sue Naegle, Sammy Scher e Susan Goldberg di Annapurna Television. Queste le parole di Bravo a proposito della natura del progetto:

Quello che può essere iniziato con “il cane mi ha mangiato i compiti” è diventato “mia madre è morta di cancro”, “mio fratello si è tolto la vita” e “ho due dottorati”. Il nostro protagonista è un maschio bianco patologico. Nella sua vita c’è un vuoto e lui prova a riempirlo ingannando le persone. È un truffatore. La serie esamina l’identità bianca e il modo in cui noi, in quanto spettatori, contribuiamo a far spazio a questo comportamento. Collaborare con Annapurna e Nine Stories è un dono e sono enormemente elettrizzata all’idea di ciò che porterà il futuro.

Nessuna notizia recente, infine, sullo stato di quello che sarebbe dovuto essere il debutto televisivo di Jake Gyllenhaal: Lake Success. La serie limitata HBO, commissionata ad aprile 2019 e tratta dall’omonimo romanzo di Gary Shteyngart, si ispirerà alla vita di Barry Cohen (interpretato da Gyllenhaal), un manager di hedge fund miliardari, narcisista e per certi versi alienato dalla realtà.

Messo a dura prova da un’indagine governativa e dalla diagnosi di autismo del figlio di tre anni, Barry lascia New York in cerca di una vita più semplice e romantica in compagnia di una vecchia fiamma dei tempi del college. La moglie, intanto, deve fare i conti con i propri demoni quando l’ideale di una vita perfetta frutto del benessere si scontra con la dura realtà dei fatti.

È proprio l’umanità imperfetta di questo piccolo universo di americani privilegiati a ispirare la penetrante analisi di Shteyngart, un’osservazione acuta e impietosa del caos della vita, della complessità dei rapporti familiari e di ciò che rende davvero grande l’America.