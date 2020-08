Muore a 34 anni Chi Chi DeVayne, fra i volti più noti di RuPaul’s Drag Race

Chi Chi DeVayne, una fra le drag queen più note dell’universo televisivo di RuPaul’s Drag Race – in streaming su Netflix –, è morta di polmonite a 34 anni. Già ricoverata a luglio per una presunta insufficienza renale, DeVayne conviveva inoltre con la sclerodermia, una malattia cronica autoimmune che, nei casi più gravi, si estende dalla pelle ai tessuti di organi interni. La salute della star – al secolo Zavion Davenport– si è aggravata intorno al 15 agosto, quando la stessa DeVayne ha comunicato sui social di essere stata nuovamente ricoverata e che sarebbe tornata presto, chiedendo infine ai fan di pregare per lei.

Sono devastato per la notizia della morte di Chi Chi DeVayne, ha commentato RuPaul. Sono estremamente grato del fatto che tutti noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere la sua gentilezza e la sua splendida anima. Ne sentiremo profondamente la mancanza, ma non la dimenticheremo mai. Che il suo spirito generoso e amorevole risplenda su tutti noi. A nome di VH1, World of Wonder, il cast e la troupe di RuPaul’s Drag Rage, esprimo la mia più profonda solidarietà: dalla nostra famiglia alla sua.

Fra i tanti messaggi di cordoglio pubblicati sui social nelle ultime ore anche il pensiero di Trixie Mattel, vincitrice della terza stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars e sesta classificata nella settima stagione di RuPaul’s Drag Race:

❤️❤️❤️ an iconic queen literally everyone in our industry will always love. pic.twitter.com/UspJ3KzQaC — Trixie Mattel (@trixiemattel) August 20, 2020

Sul profilo Instagram di Chi Chi DeVayne è stato pubblicato invece un messaggio ufficiale da parte della famiglia di Zavion Davenport:

A nome della famiglia Davenport/Wyandon, è con tremendo dolore che la mia famiglia e io annunciamo la morte del mio adorato figlio, Zavion Michael Davenport, conosciuto in tutto il mondo come Chi Chi DeVayne. […] Le sue ultime parole per la famiglia e i fan sono state: Non arrendetevi mai!

