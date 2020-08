Massimo Boldi “complottista” finisce sotto accusa e fa un passo indietro: “Ci vogliono tappare la bocca con le mascherine”

Massimo Boldi invoca l’intervento del Signore contro i potenti della terra rei di voler tappare a tutti la bocca con la mascherina, quasi fosse simbolo di tirannia. Questo è il succo di quello che l’attore, in versione “complottista” per usare termini moderni, ha scritto ieri su Facebook creando scompiglio sul web e oggi anche sui social. Tra gli argomenti in tendenza c’è proprio la sua visione del virus e dell’utilizzo delle mascherine quasi come se fossimo tutti delle pecore senza più il barlume della ragione a tenerci vivi e, soprattutto, ad accendere in nomi quella voglia di rivoluzione e di libertà.

In particolare, Massimo Boldi ha pensato bene di usare Facebook per illustrare a tutti la sua filosofia, quella che dopo le polemiche ha voluto definire un mix di argomenti forti fatti di Fede, filosofia e politica, scrivendo: ″Forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui…il supremo, nostro Signore che si manifesti in qualsiasi forma atta a combattere là malasorte è l’indifferenza dei Governi di ogni Stato, i padroni del mondo, cacciandoli per sempre dal paradiso terrestre. Lo dico e lo ripeto ci vuole pazienza e coraggio ma vinceremo ancora dopo 2.000 anni″⁣.

Poi il nodo centrale che lo ha messo al centro di offese e commenti poco felici sui social in queste ore al grido di “Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill”. Ma cosa è successo a Massimo Boldi? Forse l’attore ha davvero perso il senso delle cose o vede più lontano di altri?

In molti lo hanno preso di mira dandogli del complottista e mettendo nella lunga lista di vip e nip che in questi giorni sui social si sono detti contrari alle procedure messe in atto per arginare il Coronavirus in nome di una libertà che, mai come in questo caso, lede quella altrui.

Forse proprio per questo, poco fa, ha deciso di fare una sorta di passo indietro usando nuovamente Facebook e spiegando il suo punto di vista etichettandolo come “un discorso sano, vero, reale, perchè far finta di niente e sopportare i disegni e voleri dell’ape regina senza scomporsi” ringraziando tutti coloro che lo hanno appoggiato in queste ore e concludendo: “Il destino è mio e nessuno può impedirmi di cambiarlo perché il Plennum lo ha deciso. Con il mio post di ieri ho mosso tanti argomenti importanti, teologia,attualità,Pandemia,fede, Politica e tutto quel che desideri. Se lo desideri”. Questo basterà a placare gli animi?