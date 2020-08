Marvel, in arrivo il film su Kraven Il Cacciatore diretto da J.C. Chandor?

Il Sony Pictures Universe Of Marvel Characters continua ad arricchirsi sempre più. Dopo la notizia secondo cui Olivia Wilde dirigerà un film con un personaggio femminile, una recente indiscrezione farebbe intendere che J.C. Chandor potrebbe occuparsi di una pellicola dedicata al villain Kraven The Hunter. Si tratta di un personaggio molto amato dai fan dei fumetti Marvel, apparso in diverse storie di successo (tra cui L’Ultima Caccia Di Kraven, di cui consigliamo la lettura).

In passato, Ryan Coogler aveva rivelato di aver inizialmente pianificato di introdurre Kraven in Black Panther, fortunato film del Marvel Cinematic Universe uscito nel 2018. Jon Watts ha invece dichiarato di essere interessato a introdurre il cacciatore nel terzo film di Spider-Man. Deadline ha riportato che Sony starebbe pensando di produrre un film interamente dedicato al villain.

A dirigere questo lungometraggio potrebbe essere J.C. Chandor, il regista di Triple Frontier, 1981: Indagine A New York, All Is Lost e Margin Call (con quest’ultimo ottenne una candidatura agli Oscar).

Kraven è di certo uno tra i villain più apprezzati dei fumetti di Spider-Man. Nato in Russia, il personaggio si trasferì negli USA quando era ancora giovane. Una volta cresciuto, si appassiona all’Africa e dalla natura. Scopre una pozione con cui poter ottenere delle abilità simili a quelle di alcuni animali, tra cui la forza di un elefante, l’agilità di un leopardo e la velocità di un ghepardo. A New York viene assunto dal Camaleonte per acciuffare l’Uomo Ragno: quest’ultimo diventerà la sua ossessione.

Sarebbe certamente interessante un film su questo apprezzato personaggio dei fumetti. Il Sony Pictures Universe Of Marvel Characters comprende già Venom, il film diretto nel 2018 da Ruben Fleischer. Alcune pellicole in uscita sono invece Morbius (2021) e Venom: Let There Be Carnage (2021).