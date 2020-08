La giornata perfetta per il Samsung Galaxy S20+: prezzo migliore su Amazon

Stavate aspettando l’offerta giusta per portarvi a casa il Samsung Galaxy S20+ su Amazon? L’occasione è finalmente arrivata in questa giornata del 21 agosto, sceso dai 1029 euro previsti dal listino originale fino ai 719 euro odierni, seppur venduto e spedito da terze parti (che significa rinunciare, come saprete, a tutta una serie di benefici importanti, solitamente garantiti da Amazon quando il prodotto viene venduto e spedito, o semplicemente anche solo spedito dall’e-commerce). Parliamo di uno smartphone importante, che include lo schermo Dynamic AMOLED Infinity-O da 6.7 pollici a risoluzione QHD con frequenza di refresh rate a 120Hz.

Il processore di riferimento è l’Exynos 990 a 7nm, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), fotocamera posteriore quadrupla, batteria da 4500mAh, Android 10 con One UI 2.1. Il Samsung Galaxy S20+ in questione è colorato di nero (Cosmic Black) in versione italiana: Amazon permette anche di acquistarlo subito e di pagarlo a rate con CreditLine di Cofidis. L’occasione è di quelle da cogliere al volo, considerato il prezzo di listino di 1029 euro, sceso addirittura fino ai 719 euro (vero è che risulta venduto e spedito da terzi, ma, data la cifra, potreste comunque farci un pensierino). Se siete abbonati ad Amazon Prime potrete sfruttare la consegna a casa in 1 giorno, tra l’altro completamente gratuita (questo vuol dire che non dovrete spendere neanche un euro di più rispetto all’importo di 719 euro).

Pensate che il Samsung Galaxy S20+ sta acquistando anche più appetibilità e valore dato l’imminente aggiornamento alla One UI 2.5, in distribuzione proprio a partire da oggi 21 agosto. Non vogliamo certamente convincervi ad acquistare il Samsung Galaxy S20+, ma a questo prezzo è davvero difficile lasciarselo scappare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

