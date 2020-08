In DayDreamer finalmente Sanem prende in mano la sua vita e attacca Emre: anticipazioni dal 24 al 28 agosto

Siamo ormai agli sgoccioli di questo mese di agosto la prossima settimana DayDreamer si farà più infuocato e non per colpa delle temperature bensì di quello che succederà grazie a Sanem ormai pronta a prendere in mano la sua vita. La serie turca con Can Yaman torna in onda da lunedì pomeriggio, sempre al solito orario e con la stessa durata, con nuovi colpi di scena a partire proprio dallo scontro tra Emre e Sanem che si farà sempre più aspro.

L’arrivo in azienda di Fabbri ha riacceso la gelosia in Can e le cose si complicheranno ancora di più quando il giovane scoprirà della storia del profumo: davvero la sua amata Sanem ha ceduto il suo profumo all’imprenditore? La sua domanda è destinata a rimanere senza risposta soprattutto perché il signor Divit non permette a Sanem di dirgli come stanno le cose, e allora come andrà a finire?

Ecco il promo originale delle nuove puntate:

Nelle puntate di DayDreamer in onda dal 24 al 28 agosto, Sanem entrerà in possesso dell’atto costitutivo della società di Emre e Aylin e questo le permette di mettere insieme tutti i pezzi dell’intricato puzzle che, a sua insaputa, l’ha vista protagonista. Proprio per questo permetterà ad Emre di dire tutto a Can prima che lo faccio lei ma lui e Aylin useranno Leyla per rimettere le mani su quei documenti e così quando Sanem si presenta al cospetto di Can scopre che le sue prove sono sparite nel nulla.

Fabbri entra in azienda ma Aylin non si arrende e prova a mettere zizzania tra lui e Can proprio mentre nel quartiere di Sanem Aysun e Mevkibe vanno allo scontro per aggiudicarsi la poltrona di Presidente della Associazione di quartiere. Sanem pensa seriamente a licenziarsi per non dover più incontrare (e scontrarsi) con Can ma ad un tratto scopre che la famosa cartellina rossa tanto cara ad Emre è finita nelle mani della sorella e così tra le due è scontro. In preda ai sensi di colpa, sarà proprio la bella biondina a consegnare tutto a Can rivelandogli la verità, a quel punto tra lui ed Emre è rottura. Sarà quella definitiva?