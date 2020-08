Il compleanno di Joe Strummer celebrato da tanti artisti a sostegno della musica: da Bruce Springsteen a Tom Morello

Per il compleanno di Joe Strummer il mondo della musica si mobilita ancora. Oggi 21 agosto 2020, infatti, il leggendario frontman dei Clash avrebbe spento 68 candeline, probabilmente fischiettando Should I Stay Or Should I Go in compagnia dei suoi partner in crime.

Tristemente non andrà così: Joe Strummer si spense il 22 dicembre 2002 stroncato da un infarto, ma nella sua lunga vita da musicista e militante ha fatto ben in tempo a rendersi immortale scrivendo i canoni del combat rock di cui oggi tantissime band portano avanti il messaggio.

Per far sì che il compleanno di Joe Strummer non passi inosservato tantissimi artisti si riuniranno alle 21 per una diretta streaming che celebra sì la nascita del cantautore britannico ma, allo stesso tempo, serve per raccogliere fondi per l’associazione Save Our Stages che si occupa di sostenere i locali di musica indipendente.

Il settore musicale, come ben sappiamo, ha sofferto particolarmente il lockdown e per questo i diretti interessati continuano a sostenersi a vicenda. L’evento si chiama A Song For Joe: Celebrating The Birthday Of Joe Strummer ed è stato organizzato dal musicista Jesse Malin, dal DJ Jeff Raspe e dal manager David Zonshine. In due ore di diretta streaming scorreranno filmati inediti di Joe Strummer insieme a performance di artisti, attori e registi.

Tra i partecipanti troviamo grandi nomi: Bruce Springsteen, Josh Homme (Kyuss, Queens Of The Stone Age, Them Crooked Vultures, Eagles Of Death Metal), Josh Klinghoffer (ex Red Hot Chili Peppers), Tom Morello e tanti altri.

A Song For Joe: Celebrating The Birthday Of Joe Strummer sarà trasmesso gratuitamente su YouTube e sul sito ufficiale dell’ex frontman dei Clash. L’evento è stato commentato da Lucinda Tait, vedova di Strummer, che ha ricordato quanto il marito avesse a cuore la comunità e lo stare insieme.

Il compleanno di Joe Strummer suona rock, ancora una volta.