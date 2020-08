Focus totale sul 5G per Apple con l’iPhone 12: le priorità sui costi di produzione

Sembrano ormai chiare le priorità in casa Apple per quanto concerne i costi di produzione del nuovo iPhone 12. A distanza di qualche giorno dagli ultimi rumors che vi abbiamo riportato per la realizzazione del nuovo melafonino, come avete notato con il nostro approfondimento, oggi 21 agosto diventa importante concentrarsi sul focus della mela morsicata per la realizzazione del device. Secondo quanto si apprende stamane, infatti, potrebbero esserci dei sacrifici in termini di investimento, pur di assicurare al pubblico la tecnologia 5G.

Il 5G farà la differenza con l’iPhone 12 nel 2020

A trattare l’argomento è stato il solito analista Ming-Chi Kuo, come sempre in prima linea con il colosso americano, al punto da fornirci nuove anticipazioni sul prossimo iPhone 12. Secondo quanto riportato anche da Mac Rumors, infatti, Kuo afferma che l’adozione della tecnologia 5G Sub-6GHz aumenterà i costi di Apple di circa 75-85 dollari per ciascuna unità. Allo stesso tempo, bisogna tener conto anche della tecnologia a onde millimetriche, in quanto in questo caso l’incremento dei costi pari 125-135 dollari per Apple.

Morale della favola? L’azienda sta tagliando i costi su altri componenti ove possibile. Mentre Apple da un lato ha ampiamente esercitato “una maggiore pressione contrattuale” sui suoi fornitori, pare che il focus in queste ultime settimane si sia concentrato sulla scheda della batteria. Proprio qui, secondo Kuo, i fornitori vedranno il più grande taglio dei costi imposto da Apple per bilanciare le spese relative al 5G sull’iPhone 12.

L’impostazione del nuovo iPhone 12, più in particolare si sposterà verso un design più semplice e più piccolo con meno strati per la batteria. Secondo quanto riferito, il calo dei costi sarà del 40-50% rispetto a quanto abbiamo avuto modo di osservare con l’iPhone 11. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse della mela morsicata per lo sviluppo del tanto atteso melafonino.