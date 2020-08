Finale Europa League tra Siviglia e Inter, come seguirla in tv e streaming

Con la finale di Europa League tra Siviglia e Inter si assisterà al primo epilogo per quanto riguarda le competizioni continentali europee. Il lockdown dei mesi primaverili avevano messo in serio pericolo la disputa delle fasi finali dei tornei UEFA. Con i campionati costretti a serrare le tempistiche per giungere alla conclusione, non si capiva come posizionare nel calendario anche i match europei.

Una situazione che è stata risolta nel migliore dei modi con le fasi finali in stile mundialito, che condensano in una manciata di settimane il lavoro di mesi. E lo spettacolo non è di certo mancato nelle partite che hanno anticipato questa finale di Europa League.

Da un lato avremo una professionista delle finali, il Siviglia, che ormai vanta numerose candidature nel ruolo di contendente al titolo, con diverse vittorie fatte registrare. Dall’altra la sorpresa di questa edizione, l’Inter di Antonio Conte, che a suon di valanghe di gol si è fatta spazio nelle ultime partite. Riusciranno i nerazzurri a riportare nuovamente in Italia, a distanza di tanto tempo, un trofeo continentale?

Finale Europa League, come seguire Siviglia – Inter

Come di consueto, anche in occasione della finale di Europa League si avranno diverse possibilità per seguire il match. Immancabile la diretta su Sky, che anche in questa occasione offrirà la possibilità di seguire la partita sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Football e Sky Sport (al canale 251, in quest’ultimo caso). Anche chi non ha un abbonamento alla tv satellitare potrà però vedere il match in chiaro, grazie al canale non criptato dell’emittente, su TV8. Questo chiaramente per quanto riguarda l’ambito televisivo.

Ma non mancano opzioni anche per seguire il match lontano da casa o semplicemente in comodità sul proprio smartphone e tablet. Pronta la diretta in streaming anche su SkyGo, agli stessi canali segnalati in precedenza per Sky, richiamabili tramite l’apposito pannello. È possibile poi sfruttare anche lo streaming del sito di TV8 per poter vedere le trasmissioni in onda sul canale, e quindi la partita.

La finale di Europa League tra Siviglia e Inter, al via alle 21.00 di questa sera, sarà poi trasmessa in radio integralmente anche su RTL 102.5.