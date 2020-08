Fedez appoggia il messaggio di positività di Arisa dopo la foto in bikini sui social

Fedez appoggia il messaggio di positività di Arisa dopo che l’artista lucana si è mostrata senza filtri sui social. Il rapper di Rozzano ha reagito con tre cuori all’ultimo scatto di Rosalba Pippa, che è tornata sui social con una foto provocatoria.

Il momento di relax in spiaggia è stato immortalato e accompagnato da una didascalia che ha scatenato le reazioni dei fan. L’artista ha affermato fieramente: “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea”.

Oltre a Fedez, che ha mostrato approvazione per le foto pubblicate, ci sono anche Michela Andreozzi – che ha scritto “Io ti amo completamente!” – e Caterina Balivo, che invece le ha chiesto la marca del costume.

Tra i tanti che hanno commentato, anche moltissimi fan e persone comuni che hanno appoggiato il messaggio di positività che ha voluto lanciare Arisa in costume.

Solo qualche settimana fa, Arisa aveva rivelato di soffrire di tricotillomania. Per questa ragione, è costretta a tagliare i capelli molto corti e indossare una parrucca per raggiungere la lunghezza desiderata. Rosalba Pippa ha colto l’occasione per invogliare le donne a piacersi per quelle che sono, senza cadere nella trappola degli stereotipi e dei modelli di bellezza preimpostati.

A Oggi, Arisa aveva dichiarato:

“L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alla labbra ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram. Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila”

Arisa è anche tornata con un nuovo singolo, Ricominciare Ancora, scritto con Federica Abbate e Claudia Franchini. Il brano è prodotto dall’etichetta discografica personale di Rosalba Pippa, con la quale ha investito su se stessa dopo tutte le esperienze passate.