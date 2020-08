Audio e traduzione di Save The Day di Mariah Carey feat. Lauryn Hill, l’inedito con un sample dei Fugees

C’è anche la voce di Lauryn Hill, nel singolo Save The Day di Mariah Carey nonché primo estratto dalla raccolta The Rarities che propone una selezione di materiale inedito, b-sides e demo della cantautrice di Huntington.

The Rarities uscirà il 2 settembre e conterrà circa 30 tracce. Mariah Carey, a questo giro, ha dedicato l’intera opera ai suoi fan e oggi inaugura la scelta con un brano registrato inizialmente nel 2011. Save The Day, infatti, era stata scritta su ispirazione del Points Of Light Institute, considerato dalla stessa voce di All I Want For Christmas Is You un grande esempio in termini di diritti civili, volontà e spinta propulsiva per cambiare il mondo.

Stranamente il brano non era ancora stato rilasciato, seppur Maria Carey avesse annunciato, 9 anni fa, che i proventi delle vendite avrebbero contribuito alle varie cause per i diritti civili. Oggi, con gran sorpresa, ci ritroviamo con un bel pezzo r’n’b e con un grosso regalo all’interno: nel ritornello di Save The Day di Mariah Carey troviamo un campionamento dello special di Killing Me Softly With His Song dei Fugees.

Il brano dei Fugees, lanciato nel 1996, era a sua volta la versione rap di una canzone registrata nel 1971 da Lori Lieberman e nel 1973 da Roberta Flack.

Save The Day di Mariah Carey è dunque quel pacchetto necessario a emozionare il pubblico ancora troppo angosciato dal lockdown, ma che l’artista ringrazia calorosamente per averla accompagnata lungo questi primi 30 anni di carriera.

Lo dice lei stessa: “Questo è per voi”, quando annuncia The Rarities, e di certo fa parte di quella grande schiera di operatori della musica che durante la grande quarantena ha creato un mondo parallelo di gioia e speranza insieme al pubblico.

Save The Day di Mariah Carey feat. Lauryn Hill profuma di anni ’90 e di black music, più che mai, proprio come suona un simposio di grandi artisti.

[Intro: Mariah Carey]

We’re all in this together

You’re my only hope

And it’s too divided, too deep to understand

But if we don’t do it, tell me, who will?

Oh, we always say these words that don’t mean too much

I wonder, where is the love?

It’s curious

The fear still holding us down

One day, will we look up?

[Verse 1: Mariah Carey]

You got a right to your own opinion

But when it comes to the world we live in

Isn’t it the time that we start rebuilding

All of the things that makes me crumble

We all tend to forget that

We all ceasе to exist if

We all live for oursеlves

If nobody bothers to find a solution

[Chorus: Mariah Carey]

If he won’t, and she won’t, and they won’t, then we won’t

We won’t ever learn to save the day, woah, oh

If he won’t, and she won’t, and they won’t, then we won’t

We won’t ever learn to save the day

[Verse 2: Mariah Carey]

We’re all in this together

You’re my only hope (Only hope)

And it’s too divided, too deep to understand

But if we don’t do it, tell me, who will? Yeah

Always say these words that don’t mean too much

I wonder, where is the love?

It’s curious

The fear still holding us back

One day, will we look up?

It’s up to us

[Chorus: Mariah Carey]

If he won’t, and she won’t, and they won’t, then we won’t

We won’t ever learn to save the day, woah, oh

(To save the day, to save the day)

If he won’t, and she won’t, and they won’t, then we won’t (Come on, come on)

(Will we?) We won’t ever learn to save the day

(Ever learn, no)

[Bridge: Mariah Carey & Lauryn Hill]

La-la-la, la, la-la, la

Woah, la

Woah, la (Ah, ah, ah)

La

[Chorus: Mariah Carey]

If he won’t, and she won’t, and they won’t, then we won’t

We won’t ever learn to save the day, woah, oh (To save the day)

If he won’t, and she won’t, and they won’t, then we won’t (And she won’t)

We won’t ever learn to save the day, woah, oh

(We’re gonna have to learn to save the day)

If he won’t, and she won’t, and they won’t, then we won’t

We won’t ever learn to save the day (To save the day)

[Outro: Mariah Carey]

We gon’ learn, we gon’ learn

Said we gotta learn