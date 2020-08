Apex Legends nel nuovo update, le modifiche apportate al 21 agosto

La nuova stagione di Apex Legends è partita ormai da una manciata di giorni, e come di consueto numerose sono state le novità apportate dagli addetti ai lavori. Modifiche importanti che cambiano gli equilibri del Battle Royale, costringendo gli utenti a ricalibrarsi per ottimizzare le risorse a propria disposizione.

Nuove aggiunte alla mappa, con location inedite o che alterano la morfologia del campo di battaglia. Questo chiaramente oltre agli innesti in termini di leggende e armi da fuoco. In quest’ultimo caso, è il turno di Rampart e del fucile SMG Volt dire la propria. Oltre alle classiche rotazioni delle armi, tra normali e leggendarie.

Ma ogni modifica importante agli equilibri di Apex Legends immancabilmente necessita di un’opera di ricalibrazione. E questa, molto spesso, avviene a posteriori anche solo di pochi giorni. È il caso dell’update rilasciato dal team di sviluppo nelle ultime ore, che entra in gioco per riportare equilibri che evidentemente erano andati perduti.

Apex Legends si aggiorna, ecco le novità

La patch di Apex Legends che segue l’arrivo della nuova stagione mette nel mirino alcuni specifici aspetti del Battle Royale. In prima battuta troviamo il Devotion, che torna nella rotazione delle armi normali (e non più leggendario quindi, ndr). Evidentemente eccessivi i danni inflitti, che con l’update scendono da 17 a 16. Aumentato anche il rinculo, con lo spawn del fucile e del turbocompressore che ora è stato ridotto. Questo si tradurrà in una maggiore difficoltà nel reperirlo sul campo di battaglia.

Anche la nuova leggenda Rampart è finita sotto i ferri di Respawn Entertainment. Nello specifico, dovrebbero essere risolti tutti quei problemi segnalati dalla community relativi alle disconnessioni riscontrate all’attivazione di alcune abilità specifiche.

A tutto questo, si somma poi una riduzione della facilità nel reperire armamentario leggendario. Sarà ora meno semplice trovare quindi corazze, caschi, scudi ausiliari e zaini dorati rispetto a prima.

Un update a cui potrebbero seguirne degli altri nelle prossime settimane: il team di sviluppo non può di certo riposare sugli allori.

Fonte