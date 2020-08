Torniamo a scuola con volantino MediaWorld: offerte Apple e Huawei dal 20 agosto

Arrivano oggi 20 agosto alcune indicazioni importanti per coloro che vogliono sfruttare al massimo il volantino MediaWorld, scattato questo giovedì e valido per i prossimi dieci giorni, soprattutto per coloro che hanno nel mirino dispositivi Apple e Huawei. A differenza di quanto avvenuto con le altre offerte che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri, il focus odierno non si concentra sugli smartphone (contrariamente ai nostri standard), ma su prodotti che potrebbero rivelarsi molto utili per la scuola.

Selezione di offerte Apple e Huawei con il volantino MediaWorld di fine agosto 2020

Non è un caso che la campagna inerente questo volantino MediaWorld si chiami “Back to school“. Al suo interno, troviamo tantissime offerte soprattutto su linee come Lenovo IdeaPad, Acer Aspire, Huawei MateBook D e HP 15s. In tanti, infatti, hanno evidenziato che le promozioni al via da questa mattina potrebbero attirare l’attenzione e l’interesse in primis di coloro che intendono spendere una cifra tra i 400 e i 700 euro. Questo, almeno, in vista della ripresa delle attività scolastiche.

Tra le diverse offerte che caratterizzano questo volantino MediaWorld, ne abbiamo almeno un paio che sulla carta fanno la differenza, per quanto concerne il raffronto coi prezzi fissati dagli altri store. Sto parlando di prodotti come il tablet PC Tablet Microsoft Surface Go 2 128, che la catena in questo frangente mette in vendita a 549 euro, senza dimenticare il notebook, Acer Aspire 3 A315-56-57GB, nei prossimi giorni acquistabile con un esborso pari a 599 euro.

Per quanto concerne il mondo Apple, il volantino MediaWorld ci parla quest’oggi del cosiddetto MacBook Air 13, finito in offerta a 1.099 euro, arrivando alla categoria tablet con iPad Air a 529 euro. A diversi dispositivi Huawei, invece, viene associata la licenza annuale Office 365 Personal che ha un valore di mercato pari a 70 euro. Situazione più chiara, dunque, da questo momento.