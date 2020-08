The Kolors in concerto a Maniago l’8 settembre: info prenotazioni e ingressi

The Kolors in concerto a Maniago l’8 settembre, in un evento gratuito per il quale è richiesta la prenotazione. Lo show si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid, quindi con un numero massimo di spettatori che garantiscano i limiti di distanziamento imposti dalle normative per il contenimento del contagio.

Entrare è gratis ma sarà necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo thekolorsmaniago@gmail.com, con iscrizioni aperte fino alle 10 del 24 agosto. L’evento è a esaurimento posti.

I The Kolors tornano sul palco dopo il lockdown e dopo il rilascio del singolo Non è Vero, che hanno presentato durante la prima edizione di Amici Speciali, organizzata per sostenere la Protezione Civile, in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il programma si è concluso con la vittoria di Irama, che ha quindi bissato il successo del 2018.

Oltre agli impegni professionali, Stash sta anche per diventare padre. La sua compagna, Giulia Belmonte, è infatti incinta del loro primogenito. L’annuncio del lieto evento è avvenuto sul palco di Amici Speciali, con Maria De Filippi che ha mostrato l’ecografia in diretta. In molti si sono chiesti se fosse uno scherzo, ma è stato lo stesso Stash Fiordispino a confermare di essere in attesa della sua prima figlia, alla quale ha già dedicato un brano di Santana.

A livello discografico, i The Kolors sono fermi a You, ultimo album che hanno rilasciato nel 2017 prima di cambiare rotta e iniziare a cantare in italiano. Finita la collaborazione con Baraonda, i The Kolors sono approdati in Universal, con il rilascio del primo singolo Come Le Onde. Il 2018 è stato l’anno del debutto sul palco del Festival di Sanremo e della prima prova in italiano con Frida (Mai, Mai, Mai), seguita dal successo radiofonico Pensare Male. I The Kolors hanno poi collaborato con Guè Pequeno in Los Angeles, prima del ritorno in Non è Vero.