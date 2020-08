The Crown 4 ha una data ufficiale: Gillian Anderson ed Emma Corrin protagoniste nel nuovo trailer

Finalmente The Crown 4 ha una data ufficiale e dopo il rilascio del nuovo trailer, i fan potranno iniziare il loro personale conto alla rovescia. La Monarchia non va mai in vacanza e proprio in questi giorni di ferie, eccoli “posare” per un lungo video promo che lancia i nuovi episodi che saranno disponibili sulla piattaforma streaming non prima di novembre.

Sui profili social ufficiali Netflix si legge: “La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire.” Gillian Anderson ed Emma Corrin sono le new entry della stagione 4 di The Crown, in arrivo il 15 novembre“. Proprio domenica 15 novembre il nuovo capitolo della serie prenderà vita su Netflix regalando al suo pubblico due new entry di tutto rispetto ovvero Gillian Anderson ed Emma Corrin.

Ecco il trailer di The Crown 4:

Proprio loro due, rispettivamente nei panni di Margareth Tatcher e Diana Spencer, sono le protagoniste del lungo trailer rilasciato proprio qualche minuto fa per lanciare la data ufficiale di debutto della serie tra scene storiche, discorsi e una lunga navata da affrontare, quella che porterà proprio la principessa triste dritta dritta all’altare al fianco di Carlo.

Mentre gli anni ’70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (ancora interpretata da Olivia Colman, che nella quinta stagione verrà sostituita dalla candidata all’Oscar Imelda Staunton) e la sua famiglia si trovano preoccupati a salvaguardare la linea di successione trovando una sposa adeguata al principe Carlo (Josh O’Connor) giunto alla “venerabile” età di 30 anni non è ancora sposato.

Intanto, la Nazione è sotto pressione per l’arrivo del primo ministro britannica Margaret Thatcher (Gillian Anderson) che porta con sé una serie di spaccatura non solo nella politica inglese ma anche con la regina i cui rapporti peggiorano quando il Paese si prepara alla guerra delle Falkland, generando conflitti all’interno del Commonwealth. A distogliere l’attenzione da tensioni e problemi ci pensa proprio la “favola”, la storia d’amore di Carlo e Lady Diana Spencer.

Al grido di “la monarchia non può fallire”, The Crown 4 proverà a raccontare un periodo di tempo che va dal 1977, dove si è conclusa l’ultima stagione, al 1990 circa. Gli episodi saranno disponibili su Netflix dal 15 novembre, il conto alla rovescia può finalmente iniziare.