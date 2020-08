Spuntano i biglietti fisici per Heroes all’Arena di Verona: lo show aperto a pochi fan e al personale sanitario

Heroes all’Arena di Verona diventa uno spettacolo dal vivo a tutti gli effetti. Si apre così la prevendita per i biglietti fisici dello show che partirà alle 19 del 6 settembre e che proseguirà per le 5 ore successive, con più di 40 artisti sul palco.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid e sarà aperto a poco pubblico e agli operatori sanitari. I biglietti sono in prevendita sui canali abituali e per ogni ordine di settore. Per i settori destinati ai “Conviventi”, è obbligatorio acquistare almeno 2 biglietti.

Oltre 40 gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona, con Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Eugenio in Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz & Madman, Ghali, Ghemon, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote

Il concerto sarà visibile in streaming su Futurissima.net, oltre che su app mobile A-LIVE. La app sarà interattiva e darà quindi la possibilità di accedere alle aree del backstage e seguire tutti i protagonisti di Heroes, pronti a tornare sul palco per celebrare il lavoro degli operatori sanitari.

Si celebra così anche il ritorno della musica live, con un progetto che sarà supportato da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), con la produzione di Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti oltre che con la collaborazione di Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, Librerie Feltrinelli e con Vertigo e Magellano. Spotify è, invece, Music Streaming Partner di Heroes.

Il ricavato, al netto dei costi di produzione, della Siae e dell’Iva, sarà devoluto ai lavoratori dello spettacolo più colpiti dalla pandemia, coma artisti emergenti e lavoratori intermittenti. Il 15% sarà devoluto ai lavoratori dello spettacolo precari dell’Arena di Verona.