Positivi Serie A, si allunga la lista di chi ha contratto il coronavirus: nuova stagione a rischio?

Sono giorni molto delicati quelli che stiamo vivendo, con la curva dei contagi da Covid-19 che sta pericolosamente salendo di nuovo. E i positivi della Serie A chiaramente vanno a contribuire all’incremento del numero in questione. Nella giornata di ieri diversi sono stati gli atleti che hanno fatto i conti con la positività riscontrata ai controlli.

Da Mirante della Roma (assieme anche a due giovani della primavera) fino a Ceppitelli, Cerri e Bradaric del Cagliari, tutti asintomatici. Un campanello d’allarme bello intenso quello che suona, e che coinvolgerebbe in sostanza la movida della Costa Smeralda. Un numero considerevole di casi sarebbe infatti stato riscontrato proprio in quelle zone. E la risposta da parte del governo si è palesata con la chiusura dei locali notturni in cui evidentemente risultava assai pericolosa l’aggregazione a causa del mancato rispetto delle distanze interpersonali.

Non solo però i calciatori citati in precedenza rischiano di essere positivi della Serie A. Diversi sono infatti gli atleti che ancora bazzicano quelle zone, approfittando del periodo di vacanze precedenti l’inizio della preparazione atletica. E sarà al rientro di tutti alla base che si potrà fare una stima effettiva dei “danni”.

Positivi in Serie A, fischio d’inizio a rischio?

Bisogna considerare a questo punto una cosa: il rischio che il campionato italiano possa subire una nuova battuta d’arresto c’è. Chiaro è che si tratta di un’ipotesi remota ed estrema, ma tutto dipenderà effettivamente dal numero di nuovi positivi della Serie A.

Qualora infatti i casi riscontrati dovessero mantenersi bassi e comunque isolati (e in isolamento), non si dovrebbe assistere a drastiche battute d’arresto. Ma se i numeri dovessero impennarsi? Uno slittamento a quel punto è un’ipotesi plausibile, considerando anche i tempi necessari per la quarantena.

Soltanto le prossime settimane potranno fornirci un quadro chiaro e completo di quello che sarà il futuro per il massimo campionato italiano. Il fischio d’inizio del primo match, lo ricordiamo, è al momento fissato al prossimo 19 settembre.