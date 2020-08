Polvere e condensa nella fotocamera di alcuni Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

I primi clienti del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G hanno segnalato problemi alla fotocamera del loro esemplare: come riportato da ‘SamMobile‘, si parla di allineamenti non propriamente perfetti, come anche di condensa ed alcuni granelli di polvere infiltratisi intorno alle lenti. Un fatto assai strano visto che i prodotti del colosso di Seul, prima di essere immessi sul mercato, sono chiamati a superare rigorosi test di qualità, e che, oltretutto, il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G gode della certificazione IP68, e risulterebbe quindi, almeno sulla carta, a prova di polvere ed in grado di resistere all’acqua fino ad un metro e mezzo di profondità per 30 minuti.

Un funzionario del produttore asiatico sarebbe intervenuto sulla questione affermando che la condensa di cui sopra non costituisce un difetto di fabbricazione, e che pertanto non dovrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo in termini di scatto e videoregistrazione (cosa che andrebbe comunque appurata di caso in caso). Le segnalazioni che popolano i forum sono ormai piuttosto diffuse: la risposta ufficiale da parte del colosso di Seul non tarderà ad arrivare. Non esistono prodotti immuni da difetti di fabbricazione, ma è anche lecito aspettarsi un po’ più di accortezza da parte della filiale produttiva (sempre che l’inconveniente sia nato in quel frangente) di un OEM così tanto noto.

Come sicuramente saprete, il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G non è ancora arrivato in Italia: speriamo che fino a quel momento vengano prese le dovute contromisure affinché il fenomeno non si diffonda più di quanto non sia già. Se è vero che la formazione di condensa non compromette la funzionalità della fotocamera, lo stesso non può dirsi di polvere e disallineamento del comparto. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.