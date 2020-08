Perfettamente in linea i Samsung Galaxy S9 con le patch di agosto

Ci sono novità per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che iniziano a ricevere in Italia l’aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto, pur non trattandosi più di dispositivi di primo pelo. I firmware in questione sono basati sulle versioni G960FXXSBETH1 e G965FXXSBETH1, e basati su Android 10 con One UI 2.1. Le buone notizie finiscono qui purtroppo, dal momento che i suddetti pacchetti non sembrano includere altre opzioni aggiuntive. Del resto, i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono passati per ben 3 major-release, ed è quindi naturale che non gli siano destinate chissà quali nuove funzionalità (fatta eccezione delle ultime patch di sicurezza, su cui non si può soprassedere per i motivi che potete tutti immaginare).

C’è comunque da apprezzare l’impegno profuso dal produttore asiatico nel tenere costantemente aggiornato, seppur per soli motivi di sicurezza, i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, dispositivi che ricordiamo ormai avere una certà età, ma che non sono comunque mai finiti fuori dai radar della nota azienda. I pacchetti G960FXXSBETH1 e G965FXXSBETH1 sono disponibili al download a bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia, pertanto vi consigliamo di seguire il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘ per procedere a scaricarli subito, anticipando perfino la notifica OTA di avvenuta disponibilità.

Se l’aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto non dovesse ancora risultare disponibile per i vostri Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand Italia non dovrete fare altro che attendere qualche ora, oppure al massimo pochi giorni per vedervelo apparire a schermo (una volta ricevuto l’avviso basterà far partire il download dei pacchetti G960FXXSBETH1 e G965FXXSBETH1, e poi la successiva installazione). Ricordate che i vostri dati personali non corrono alcun pericolo: non verranno cancellati per nessun motivo, a meno che non siate voi ad optare per un ripristino allo stato di fabbrica.