Lucifer 5 su Netflix non rinuncia ai sentimenti in una prima parte di stagione più matura e a tratti inquietante (recensione)

Parola d’ordine: emozioni. Lucifer 5 su Netflix arriva venerdì 20 agosto con la prima parte di stagione composta da otto episodi – la seconda verrà rilasciata più avanti, tra quest’anno e il 2021. Inizialmente concepito come capitolo finale, la piattaforma ha graziato i suoi protagonisti ordinando una sesta stagione, stavolta quella conclusiva.

Appare chiaro, quindi, che in questi primi 8 episodi, gli showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich abbiano messo molta carne sul fuoco, per poi chiudere col botto. Ma andiamo con ordine. Noi di OM abbiamo avuto l’opportunità di guardare in anteprima gli episodi: ecco la nostra recensione, ovviamente priva di spoiler per non rovinare la sorpresa.

Il finale della quarta stagione aveva spezzato il cuore dei fan dividendo, ancora una volta, Lucifer e Chloe. Proprio quando la detective era giunta a realizzare i suoi sentimenti per il nostro diavolo, arriva l’inevitabile sacrificio: tornare all’Inferno a fare il principe delle tenebre. Lucifer 5 su Netflix apre qualche mese dopo questi eventi. Chloe ha trovato in Maze un’ottima partner: combattono il crimine e poi si danno alla pazza gioia. La loro amicizia si è rafforzata, e questo non deve stupire. La serie tv ha sempre trattato con grande armonia e intelligenza l’importanza dell’amicizia al femminile. Donne che non sono mai rivali, ma che si sostengono l’uno l’altra – ne è un esempio uno degli episodi di questa prima parte di stagione, in cui Chloe chiede consiglio a Linda su come approcciarsi in intimità con Lucifer.

Certo, il gran colpo di scena era già stato svelato nel trailer, ma l‘arrivo di Michael è solo la punta dell’icerberg. Inutile girarci intorno: l’arcangelo gemello di Lucifer causerà un po’ di scompiglio e qualche guaio, tanto da chiedersi se il legame tra il diavolo e l’arguta detective Decker sia in grado di superare ogni ostacolo. Spoiler: la risposta è affermativa. Lucifer e Chloe sono sempre stati il cuore pulsante dello show; l’attrazione è innegabile, così come la curiosità che li ha spinti ad avvicinarsi. Chloe rappresenta un mistero per Lucifer. Al di là di essere l’unica donna in grado di resistergli, la detective ha un effetto collaterale su di lui: riesce a renderlo, per la prima volta dopo millenni, un essere umano. Un aspetto da non sottovalutare, specialmente perché la quinta stagione pone sotto la lente d’ingrandimento il loro rapporto “speciale”.

Come avevamo detto all’inizio, i sentimenti sono il leitmotiv di questo primo arco narrativo. Ogni personaggio attraversa una serie di emozioni che spaziano dalla paura (Linda teme di non essere una buona madre, Maze fa la dura, ma in realtà si sente molto sola) all’amore (Ella troverà finalmente il suo principe azzurro?). Tutte esperienze che li faranno crescere interiormente. Insomma, è la stagione della maturazione in tutti i sensi.

Passando agli episodi, quello in stile noir, girato in bianco e nero, è senza dubbio il più peculiare. La storyline permette inoltre di approfondire il background di Maze, un personaggio che in questa stagione sarà maggiormente torturato a livello emotivo. Gli ultimi due episodi presentano invece un notevole cambio di regia. Si tratta di una prima e seconda parte dello stesso caso; un’indagine dai risvolti inquietanti in cui gli amanti dell’horror troveranno delle interessanti citazioni. Concludiamo con il colpo di scena finale (uno dei tanti), che lascerà senza fiato e con la voglia di scoprire di più sulla famiglia disfunzionale del buon diavolo.

Lucifer 5 su Netflix è disponibile con i primi 8 episodi a partire da venerdì 21 agosto.