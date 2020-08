Jessica Biel e The Sinner su Italia1 con un giallo intricato da non perdere: 5 motivi per recuperare la serie

Jessica Biel e The Sinner sbarcano su Canale5 per tenere compagnia al pubblico nella seconda serata. La serie rivelazione, giunta negli Usa al suo quarto capitolo, dopo l’ennesimo passaggio su rete secondarie di casa Mediaset, finalmente andrà in onda anche su Italia1 per la gioia di coloro che non hanno ancora avuto modo di vederla. Un giallo intricato da non perdere, questo è The Sinner, la serie che vede un’ottima Jessica Biel coinvolta in un inspiegabile delitto che metterà a dura prova la psiche dei protagonisti e dello stesso spettatore.

Composta da solo otto episodi, la prima stagione di The Sinner ha fatto parlare molto di sé cambiando le regole dell’impianto narrativo seriale e regalando momenti di tensione ed emozione che difficilmente dimenticherete. I motivi per recuperare la prima stagione sono tanti ma vogliamo metterne insieme soprattutto cinque a cominciare proprio da lei, la protagonista.

Una superba Jessica Biel è riuscita a regalare al pubblico una ragazza acqua e sapone, la dolce Cora Tannetti, facendo dubitare il pubblico fino alla fine, o quasi, quando l’intricato giallo che la vedrà protagonista sin dall’omicidio, sarà svelato. Al suo fianco non possiamo che mettere anche colui che ha poi preso le redini di The Sinner diventando l’anello di congiunzione delle quattro stagioni già andate in onda, Bill Pullman.

Ecco il trailer della serie:

Se i primi due motivi, ovvero gli intricati protagonisti, non bastassero, ecco il secondo motivo: il delitto. The Sinner seguirà le indagini che proprio il personaggio che avrà il volto di Bill Pullman riuscirà a seguire appassionandosi al caso ma, soprattutto, riponendo la sua fiducia nell’assassina, Cora Tannetti. L’intera stagione verte proprio sul rapporto tra la Cora di Biel e il detective Harry Ambrose di Pullman tra ammissioni, smentite ma anche menzogne e un percorso introspettivo che porterà alla scoperta del loro passato e dei loro “vizi”.

Il quarto motivo non può non essere la struttura narrativa. Il mistero, i colpi di scena, la psicologia dei personaggi, sono tutti posizionati sulla scacchiera in modo da giovare una partita perfetta giocata a colpi di flashback grazie ai quali sarà possibile ricostruire le cause dello scatto d’ira che ha portato Cora ad uccidere in una tranquilla, giornata, al lago. Ultimo motivo? Il seguito. La serie si conclude proprio con il finire degli otto episodi ma la certezza che la storia di Ambrose continuerà così come le sue indagini, non può che essere un motivo per iniziare dal principio, altrimenti come si potranno fare paragoni e critiche?

L’appuntamento con The Sinner con un doppio episodio a cominciare dalle 23.50.