Il gesto di Bellamy in The 100 7×12 spiazza, ma la stagione ancora fatica a decollare (promo 7×13)

La serie tv tratta dai romanzi di Kass Morgan ci ha ormai abituati a colpi di scena a non finire. Eppure quest’ultima stagione, giunta agli sgoccioli, ancora fatica a decollare.

Duole ammetterlo ma per uno show che ha sempre parlato di sopravvivenza, concentrandosi sulla dualità tra Bene e Male, è frustrante vedere come ogni episodio giri intorno al punto focale, salvo poi non riuscire a partire del tutto. The 100 7×12 ha riportato Bellamy Blake indietro nel tempo: l’ultima volta che aveva tradito i suoi amici era nel corso della terza stagione. Stavolta le dinamiche sono diverse, e bisogna comprenderle. Trovandosi da solo e spaesato, ha trovato conforto nella religione – in questo caso, in un culto – come ogni essere umano avrebbe fatto. Tuttavia, la sua asserzione al Pastore Bill spiazza: pur di assecondarlo, accetta di far torturare i suoi amici – Clarke, una delle persone a cui tiene maggiormente.

Di fronte a un Bellamy irriconoscibile, Clarke e Octavia scoprono, forse per la prima volta, dei punti in comune. La scena del loro confronto, quando la sorella di Bellamy finalmente capisce cosa significa essere protettivi e fare i “genitori” (si riferisce ovviamente a Hope). Un legame che trova conferma nel momento in cui Octavia sceglie di schierarsi dalla parte di Clarke: una sequenza significativa, ma tuttavia non indispensabile separare nuovamente i fratelli Blake – soprattutto perché mancano quattro episodi al gran finale. L’adesione di Bellamy al culto è più forte del sentimento provato per Echo, come ci viene svelato in un’altra potente scena. È qui che subentra l’ambiguità Bene/Male, tema cruciale di The 100: il culto di Bill è la retta via? Può la fede essere più forte del legame familiare?

Uno dei punti deboli di questa stagione è la storyline su Sanctum, come abbiamo più volte ribadito. Portata troppo per lunghe, la sete di potere di Sheidheda è fuori controllo, e prima o poi dovrà finire.

The 100 7×12 conclude un altro episodio in cui regala scene eccellenti e altre evitabili. Manca poco alla conclusione di una stagione ancora difficile da decifrare e che ancora fatica a decollare: quale insegnamento morale dovremo ricavarne?

The 100 si prende un’altra pausa e torna il 9 settembre con l’episodio 7×13: