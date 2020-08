Il compleanno di Dimebag Darrell ci fa ancora tanto male

Nel giorno del compleanno di Dimebag Darrell possiamo ancora sentire due suoni distinti. Il primo è piacevole, trasuda arte e passione: è quello dei suoi riff, una scelta compositiva che già dagli anni ’80 lo rese uno dei chitarristi più influenti e determinanti del groove metal.

Il secondo è sgradevole, invadente e agghiacciante: è quella pioggia di spari, cinque dei quali lo raggiunsero mentre ancora una volta metteva la sua arte al servizio del pubblico. Era sul palco, Dimebag, quando fu strappato alla vita.

Oggi, 20 agosto 2020, Darrell Lance Abbott avrebbe compiuto 54 anni. Nato a Dallas, quando era ragazzino amava il country e voleva imparare a suonare la batteria, una passione che condivideva con suo fratello, quel Vincent Paul Abbott che un giorno sarebbe diventato Vinnie Paul.

Un giorno quei due ragazzacci appassionati di musica sarebbero diventati i Pantera. Dimebag passò molto presto alla chitarra e lo fece da autodidatta. Nel cuore aveva i Kiss, i Metallica e gli Anthrax e probabilmente non immaginava che un giorno sarebbe diventato un guitar hero. Il suo stile ha fatto scuola e il groove metal deve tantissimo a lui, che probabilmente fu l’iniziatore.

I Pantera iniziarono con Terry Glaze alla voce nel 1981 ed erano ancora lontani anni luce dai successi ottenuti dall’arrivo di Phil Anselmo. Inutile dire che brani come Cemetery Gates, Cowboys From Hell, Walk, Yesterday Don’t Mean S*it, This Love e tantissimi altri non avrebbero avuto senso senza le intuizioni di Dimebag, senza quel sound e quelle soluzioni melodiche.

L’8 dicembre 2004 i Pantera non esistevano più e sul palco dell’Alrosa Villa di Columbus, nell’Ohio, Darrell e Vinnie stavano suonando con il loro nuovo progetto, i Damageplan. Nathan Gale decise che quel chitarrista doveva morire, perciò fece irruzione sul palco e sparò.

Oggi, nel giorno del compleanno di Dimebag Darrell, sentiamo ancora quel rumore.