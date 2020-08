I presunti fuochi d’artificio a Tokyo per le Olimpiadi riguardano tutt’altro

Uno scivolone nel quale sono incappate diverse testate, anche di un certo peso, quello relativo ai presunti fuochi d’artificio a Tokyo, in onore delle Olimpiadi 2020. Una vicenda complessa, in verità, che parte ovviamente dal presupposto relativo al rinvio della tanto attesa rassegna a causa dell’emergenza Coronavirus. Come del resto vi abbiamo riportato diverse settimane fa, dopo l’annuncio ufficiale. In realtà, quello che ha preso piede oggi 20 agosto non è altro che un grosso malinteso.

Singolare bufala sui fuochi d’artificio a Tokyo per le Olimpiadi 2020

Nello specifico, pare che la bufala sui fuochi d’artificio a Tokyo per le Olimpiadi del 2020 poi rinviate abbia un’origine ben precisa. Sui social gira la storia che il prodotto “esplosivo” doveva essere utilizzato in occasione dell’inaugurazione dei giochi. Il rinvio delle Olimpiadi avrebbe comportato il loro utilizzo con dodici mesi di ritardo, ma secondo la catena su Facebook che accompagna il video dello spettacolo pirotecnico, non era possibile attendere così tanto tempo.

Per questa ragione, gli organizzatori hanno deciso di fare un regalo a tutti, dando vita allo show dei fuochi d’artificio a Tokyo per le Olimpiadi ai piedi del Monte Fuji. Questo, dunque, quello che ci racconta il post virale che ha dato vita alla fake news. Come riporta Bufale, infatti, il contenuto del video non è reale, ma frutto di una simulazione al computer, al punto che in tanti ci sono cascati. Una leggerezza, che porta con sé anche prove inconfutabili.

Oltre alle fonti italiane e straniere che hanno messo in evidenza la cosa, abbiamo anche un documento su Youtube datato addirittura 2015, con cui si dimostra che in realtà il video virale non riguardi i fuochi d’artificio a Tokyo per le Olimpiadi 2020. Insomma, qualora vi siate imbattuti nel filmato che segue, con la descrizione riguardante i Giochi saltati quest’anno, sappiate che l’autore ha alimentato una bufala.