Di gran lunga migliore la fotocamera del Samsung Galaxy S21 Ultra

Il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà la punta di diamante della prossima serie top di gamma del colosso di Seul, pronti a fare la loro apparizione per febbraio 2021. Ice universe, leaker di sicuro affidamento che già in passato ha dato prova delle sue abilità, ha fatto sapere che il telefono in questione monterà un sensore principale da 108MP, la stessa risoluzione che contraddistingue il sensore principale del Galaxy S20 Ultra, anche se con una sostanziale evoluzione, ovvero il miglioramento della tecnologia ISOCELL Bright HM1 finora impiegata dal produttore asiatico.

Galaxy S21 Ultra,Still 108MP, the sensor is the successor to HM1 — Ice universe (@UniverseIce) August 19, 2020

Il nuovo sensore presenterà l’autofocus laser, almeno stando a quanto emerso dallo scambio di battute tenutosi tra Ice Universe e Marques Brownlee. Il cambio di passo non riguarderà soltanto la fotocamera, ma anche la velocità di ricarica, il cui output per il Samsung Galaxy S21 Ultra salirà a quota 60W, risultando molto più celere di quelle rispettive di S20 Ultra (45W) e Note 20 Ultra (25W), come riportato da Chun, conosciuto anche come ‘@Boby25846908’.

Per quanto riguarda la serie dei Samsung Galaxy S21 in generale sappiamo anche dovrebbero segnare il ritorno al jack per le cuffie da 3.5mm: i progettisti del colosso di Seul, infatti, si sarebbero resi conto che reintegrarlo potrebbe voler dire riacquistare una buona fetta di mercato in termini di acquirenti, che si convincerebbero a puntare sul top di gamma del produttore asiatico anche in virtù di questa integrazione (abbiamo analizzato con più particolari la questione in questo articolo dedicato). La presentazione dei Samsung Galaxy S21 è ancora lontana, e dunque non c’è motivo adesso di andare troppo a fondo alla questione: avremo tempo e modo di indagare ulteriormente per potervi fornire tutte le informazioni del caso. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.