Chicago Med 4 debutta in solitaria su Italia1 tra proposte di matrimonio e addii: anticipazioni episodi 20 e 27 agosto

Tutto è pronto per il debutto in solitaria di Chicago Med 4. La serie tv firmata da Dick Wolf è pronta ad andare in scena oggi, nel prime time di Italia1, proprio a poche ore dal finale delle sue “sorelle” Fire e PD, cosa succederà e cosa ci attende? I fan sono rimasti con il fiato sospeso nel finale della terza stagione tra proposte di matrimonio, scontri e addii, ma cosa sarà al centro dei nuovi episodi? La quarta stagione è già andata in onda su Premium e Sky nei mesi scorsi ma è ancora inedita in chiaro e Italia1 ha già annunciato ben tre episodi a serata, salvo cambiamenti, fino a metà settembre, ma quali novità ci attendono?

Chicago Med 4 sarà caratterizzato dall’uscita di scena dell’amata Sarah Reese, allieva del dottor Charles (Oliver Platt). L’attrice che le presta il volto, Rachel DiPillo, ha deciso di lasciare il cast in via definitiva costringendo i fan a rinunciare al personaggio ma non ad alcune cose importanti che la riguardano da molto vicino. A tenere banco saranno poi le coppie della serie. Will e Natalie sono alle prese con una proposta di matrimonio e una risposta che non è ancora arrivata, mentre Connor e Ava rischiano di doversi dire addio.

Il personaggio interpretato da Colin Donnell ha ricevuta un’interessata proposta di lavoro che potrebbe portarlo via dalla clinica e, quindi, da Ava, come andrà a finire tra loro? La sorella di Ethan (Brian Tee), invece, metterà in discussione il rapporto tra quest’ultimo ed April (Yaya DaCosta). Cos’altro ci attende?

Ecco il promo italiano di Chicago Med 4:

Chicago Med 4 prenderà il via oggi, 20 agosto, su Italia1 con i primi tre episodi ma non il secondo che ha fatto da crossover con le altre due serie e che è già andato in onda nelle scorse settimane. Nel primo episodio in onda, dal titolo “La parte migliore di me”, Ava Bekker cerca in ogni modo di impedire a Connor di lasciare per sempre il Chicago Med. Ethan riceve notizie scioccanti su sua sorella.

Nel terzo, dal titolo “Situazioni complicate”, Chris Davis porta il figlio Ben in crisi respiratoria e con una grave insufficienza renale al Med. Si scopre che Davis ha violato la libertà sulla parola. Infine, in “Spalle al muro”, l’episodio numero 4, Natalie segue una paziente che ha bisogno di un trapianto di cellule staminali, ma l’unico donatore compatibile e’ suo fratello Manny, immigrato senza documenti.

Chicago Med 4 tornerà in onda la prossima settimana, il 27 agosto, con altri tre episodi, il quinto, il sesto e il settimo, dal titolo, rispettivamente, “Quello che non sai”, “Il male minore” e “Il veleno dentro di noi” in cui il primo compito di Will come informatore della polizia mette a dura prova il suo rapporto con Natalie mentre al Chicago Med arriva una ragazza dell’Europa dell’Est con diversi traumi causati da un incidente d’auto. Ethan scopre che in realtà è stata anche picchiata. Come finirà per loro?