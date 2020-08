Animali Fantastici 3 e The Batman: le riprese riprenderanno a settembre

L’industria cinematografica – dopo lo “stop” causato dal Covid-19 – continua il suo percorso verso una rinnovata normalità. Diverse produzioni sono già tornate operative, tra cui quella di The Matrix 4, mentre altre dovrebbero ripartire presto. Il prossimo mese, in particolare, dovrebbero riprendere le riprese di The Batman e Animali Fantastici 3.

The Batman

Matt Reeves – conosciuto per aver lavorato a Dawn Of The Planet Of The Apes e War For The Planet Of The Apes – dirigerà il nuovo film con Batman. Sarà Robert Pattinson a prestare il volto al mitico eroe DC Comics. Le riprese del film erano già iniziate, come dimostrano le foto scattate sul set. A causa dell’emergenza sanitaria, i lavori sono stati bruscamente interrotti.

Secondo quanto riportato da CBR, i membri della troupe hanno preparato nuovamente il set del film. Le riprese, che inizieranno a settembre, dovrebbero concludersi in circa tre mesi. Pattinson e il regista/co-sceneggiatore Matt Reeves parteciperanno a DC FanDome, il nuovo evento virtuale, e presenteranno alcune immagini della pellicola.

The Batman – in cui appariranno Robert Pattinson (Batman), Zoe Kravitz (Catwoman), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (il Commissario Gordon), John Turturro (Carmine Falcone) e Peter Sarsgaard – dovrebbe arrivare al cinema il primo ottobre 2021.

Animali Fantastici 3

Il magico mondo creato dalla penna di J. K. Rowling tornerà in Animali Fantastici 3, il terzo capitolo della saga cinematografica. Le riprese per il nuovo film con Newt Scamander sono state interrotte lo scorso marzo. I membri del cast e della troupe dovrebbero tornare sul set il prossimo mese.

Diretto da David Yates (che ha lavorato a diversi film della saga di Harry Potter) e scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, Animali Fantastici 3 dovrebbe arrivare sul grande schermo il 12 novembre 2021. Il cast è composto, tra gli altri, anche da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Jude Law e Johnny Depp.