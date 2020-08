Ancora Amazon Music Unlimited gratis per 90 giorni: chi può ottenerli

Ritorna la promozione che permette di approfittare di 3 mesi di prova gratuita di Amazon Music Unlimited: chi non ha mai utilizzato il servizio di streaming musicale nella forma più completa disponibile potrà godere di ben 90 giorni di impiego senza nulla a pretendere, nella speranza che la piattaforma ed i suoi contenuti piacciano e che l’utente alla fine decida di rinnovare l’abbonamento, che ricordiamo avere un costo di 9,99 euro al mese.

L’iniziativa promozionale è valida fino al 27 settembre, e, come vi dicevamo, non si rivolge a tutti i nuovi clienti, ma solo a quanti hanno ricevuto l’invito per corrispondenza. Una volta ricevuta l’offerta, l’utente non dovrà fare altro che effettuare l’accesso con il proprio account, cliccare su ‘Utilizza il codice sconto‘ e cliccare sul link per il completamento dell’iscrizione ad Amazon Music Unlimited. Naturalmente è anche possibile, come previsto dal regolamento, decidere di disdire il rinnovo automatico per usufruire del periodo di prova gratuita di 90 giorni, scaduti i quali non sarete tenuti a spendere nemmeno un euro (l’importante è ricordarsi di cancellare il rinnovo automatico entro la scadenza dei 3 mesi, altrimenti il sistema procederà a scalare il credito dovuto, pari a 9,99 euro al mese per l’ascolto di oltre 60 milioni di brani musicali, senza alcuna interruzione pubblicitaria ed anche tramite la riproduzione offline, a differenza del più classico Amazon Music, incluso per gli abbonati Amazon Prime, che vanta appena 2 milioni di brani).

Speriamo di aver chiarito al meglio il funzionamento dell’iniziativa promozionale, con cui, comunque, non dovreste avere particolari problemi (ricordando sempre che se non siete stati raggiunti dall’invito per corrispondenza non potrete purtroppo aderire alla proposta). Se, comunque sia, avete qualche domanda da farci ricordate sempre che il box qui sotto è a vostra disposizione (vi risponderemo non appena possibile dandovi al bisogno una mano nel caso in cui ne aveste bisogno).