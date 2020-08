Alcune specifiche di ASUS Zenfone 7 potrebbero sembrare non all’altezza

Torniamo anche oggi a parlarvi della serie degli ASUS Zenfone 7, che dovrebbe essere presentata ormai a distanza di pochi giorni, e più precisamente il 26 agosto. Stando alle specifiche tecniche trapelate dal codice sorgente del kernel di ASUS ROG Phone 3, di cui Abhishek Yadav ha elaborato un dettagliato resoconto sul proprio profilo Twitter, il prossimo top di gamma del produttore taiwanese presenterà la seguente scheda tecnica: schermo LCD BOE da 6.4 pollici con risoluzione fullHD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz, processore Snapdragon 865G, lettore di impronte digitali Goodfix collocato sul versante posteriore del device, oppure lateralmente, e tripla flip camera con sensore principale da 64MP (Sony IMX686), grandangolare da 12MP (Sony IMX363) e sensore ToF.

Noterete subito che qualcosa non torna: possibile che l’ASUS Zenfone 7, da top di gamma quale si configura, possa non presentare il lettore di impronte digitali sotto lo schermo, ed avere una frequenza di refresh rate dello schermo di appena 60Hz? L’unica giustificazione che ci viene in mente è che la variante Pro dell’ASUS Zenfone 7 integri uno schermo di gran lunga migliore, offrendo un’alternativa di prestigio agli attuali flagship già presenti in commercio.

Naturalmente è ancora tutto da vedere, si resta ancora nel campo delle indiscrezioni, almeno fino alla data del prossimo 26 agosto, giornata in cui la gamma degli ASUS Zenfone 7 dovrebbe vedere la luce (se volete seguire la diretta streaming dell’evento sappiate che la presentazione partirà alle ore 8 italiane). Quanto al prezzo di vendita, com’è emerso nella giornata di ieri, il prossimo top di gamma taiwanese, almeno nel suo modello base, si dice costerà 499 euro, e quindi di molto inferiore rispetto a qualsiasi altro portabandiera del momento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.

Asus Zenfone 7 Specs.

•6.4 inch LCD BOE FHD+ Display With 60Hz Refresh Rate

•Goodix FP Scanner Present On Rear On Side Mounted

•Snapdragon 865 5G

•Triple Rear Flip Camera With Dual Led Flash

64MP Main Sony IMX686 + 12MP Ultra + Wide IMX363 + TOF

Source https://t.co/YzrWBfrCEH pic.twitter.com/A7AGDKLwX8 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 19, 2020