Le nuove stagioni di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans non vanno in onda il 16 agosto, le serie slittano al lunedì?

Salta il doppio appuntamento settimanale con Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans. Stasera, domenica 16 agosto, i due crime non andranno in onda per lasciare spazio all’incontro di calcio dei play off di serie B Frosinone-Spezia, che occuperà tutta la fascia oraria dedicata a entrambe le serie tv.

Hawaii Five-0 doveva debuttare con la decima e ultima stagione in prima assoluta, mentre NCIS New Orleans (che nella settima stagione parlerà di covid-19) proseguiva la programmazione del suo quinto ciclo di episodi. Quando torneranno in onda?

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, i due crime faranno compagnia agli spettatori lunedì 17 agosto con gli episodi previsti. In particolare, Hawaii Five-0 propone la première della decima e ultima stagione, l’episodio 10×01 dal titolo Indagine congiunta, di cui vi riportiamo la sinossi seguita da alcuni sneak peek in lingua originale:

Un nuovo alleato aiuta McGarrett e il suo team in un caso che coinvolge il mondo della malavita hawaiiana. Quando i boss delle organizzazioni criminali vengono presi di mira da un assassino, la Five-0 intreccia le sue indagini scon quella di una detective della polizia militare in cerca di due soldati scomparsi. Infine, il team saluta uno dei suoi membri.

A seguire, l’episodio 5×15 di NCIS New Orleans intitolato Delitto per delitto.

Il team viene coinvolto nella risoluzione di uno strano caso: una serie di omicidi commessi da alcuni vigilanti. Oliver Crane, reporter d’assalto, indagando su alcuni omicidi, elabora una teoria cospirativa: c’è un giustiziere che uccide una serie di presunti colpevoli di omicidio ingiustamente scagionati. Un membro della CIA, ex conoscente di Hannah, appare con alcune notizie da divulgare.

Salvo cambiamenti, la programmazione di Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans proseguirà in coppia domenica 23 e lunedì 24 agosto. È molto probabile che Rai2 interromperà la messa in onda estiva delle serie per lasciare spazio al palinsesto autunnale. Da settembre, infatti, la domenica sera sarà occupata dai nuovi episodi di NCIS Los Angeles 11, che tornano in prima assoluta dopo lo stop dello scorso gennaio. Al momento si tratta di supposizioni, ma vi terremo aggiornati su eventuali cambi di programmazione.

L’appuntamento con Hawaii Five-0 e NCIS New Orleans è rimandato quindi a lunedì 17 agosto a partire dalle 21:20 su Rai2.