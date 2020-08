Partono le riprese di Shtisel 3, la gioia di Shira Haas dopo il successo di Unorthodox

Hollywood è ancora nel pieno del più lungo lockdown di sempre, ma sul set israeliano di Shtisel 3 i motori sono già caldi e la produzione dei nuovi episodi può procedere a ritmi pressoché regolari. La serie creata da Ori Elon e Yehonatan Indursky e prodotta da Dikla Barkai può superare così uno stop lungo quattro anni, essendo andata in onda sulla rete israeliana Yes TV fra il 2013 e il 2016 e acquistata da Netflix soltanto sul finire del 2018. Ed è stato proprio il successo di pubblico raggiunto dalle prime due stagioni sulla piattaforma di streaming a convincere il team creativo della serie a proseguire con una terza.

Quando [Shtisel] è arrivata su Netflix non riuscivamo a credere all’affetto che ha ricevuto da tutto il mondo. Eravamo entusiasti dei commenti ricevuti sui social media e delle recensioni lette sulle più importanti riviste. Né [la rete] Yes né noi [produttori] potevamo restare con le mani in mano: abbiamo dovuto riunire tutti e creare un’altra stagione, e sono molto felice di questa decisione, ha raccontato Barkai in un’intervista a Variety.

E dire che la terza stagione di Shtisel ha incontrato più di un ostacolo lungo la sua strada. Nel 2019, ad esempio, l’associazione degli attori israeliani ha intimato al cast della serie di non firmare il rinnovo del contratto a meno che non fossero stati concordati degli adeguamenti salariali, visto il successo internazionale raggiunto da Shtisel. La vertenza è stata risolta entro alcuni mesi, ma i ritardi hanno continuato ad accumularsi per la lentezza in fase di scrittura e le difficoltà di creare il giusto spazio fra gli altri impegni lavorativi del cast.

Shira Haas, che già alcuni mesi fa stuzzicava sull’ormai prossimo avvio delle riprese con un post su Instagram, si è detta entusiasta del ritorno sul set dopo il clamoroso e meritato successo della miniserie Unorthodox:

È la prima volta che torno al lavoro dall’inizio della pandemia. Non ci sono molte persone sul set, e tutti stanno molto attenti. Sono felicissima di essere tornata, perché come sappiamo bene di questi tempi è molto raro dappertutto. Mi è mancato tantissimo recitare, stare davanti alla videocamera, ritrovare la troupe e tutti gli altri. Quindi sono molto, molto contenta di tornare in un luogo che mi rende felice.

Bocca cucita, invece, sugli sviluppi di Sthisel 3 per il suo personaggio, Ruchami, sul finire della seconda stagione al centro di una disputa familiare alquanto scottante. Ho firmato un contratto paurosissimo! Non posso dire nulla! Vorrei, vorrei, vorrei, ha commentato Haas a proposito. Dico solo che la prima volta in cui ho letto il copione ho pianto, e io non sono una che piange facilmente. È molto commovente e splendido. L’ho letto e mi ha riportato a cinque anni fa come fossero passati solo cinque mesi. Voglio credere che sia un buon segno. Qualche anticipazione è arrivata anche da Barkai:

La storia si svolgerà a quattro anni di distanza dagli eventi della seconda stagione, un po’ come il tempo reale trascorso fra le stagioni della serie. Per il resto, posso dire che Ruchami avrà una splendida storia insieme al marito Hanina.

Anche se Israele sta attraversando la sua seconda ondata di Covid-19, sul set di Shtisel 3 stiamo prendendo tutte le precauzioni possibili. Questo vuol dire che ci stiamo impiegando di più e ci sta anche costando di più, perché stiamo sottoponendo costantemente il cast e la troupe ai tamponi, manteniamo le distanze di sicurezza ogniqualvolta è possibile, separiamo le aree di lavoro da quelle di riposo e tutti, ovviamente, indossano le mascherine finché non si deve iniziare a girare una scena. È uno sforzo di adattamento non da poco, ma vogliamo assolutamente filmare in location reali per preservare l’autenticità della serie e il suo universo visivo.

Siamo enormemente grati dell’affetto che i fan di tutto il mondo hanno mostrato a Shtisel e siamo entusiasti all’idea di lavorare a una nuova stagione che soddisferà tutte le aspettative degli spettatori: sarà commovente, raccontata in modo delicato e interpretata da attori che tutti adoriamo, ha concluso Danna Stern, managing director di Yes Studios.

Secondo le previsioni degli stessi produttori, Shtisel 3 dovrebbe andare in onda su Yes in Israele entro la fine dell’anno e sbarcare su Netflix in un periodo non ancora stabilito del 2021.