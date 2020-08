Terminate le riprese di Leonardo, la serie evento sul genio italiano con Aidan Turner presto su Rai1

Terminate le riprese di Leonardo, la serie evento che nei primi mesi del 2021 occuperà il prime time di Rai1 prendendo, di fatto, il posto de L’Amica Geniale 3 le cui riprese tardano a partire. La prima grande co-produzione internazionale a riprendere la lavorazione dopo il lockdown ha terminato i lavori in corso proprio oggi a Roma chiudendo il sipario su quella che si annuncia come una serie destinata a fare incetta di premi e di ascolti e non solo in Patria.

Una clip inedita, accompagnata dalle musiche di John Paesano, conduce nel blindatissimo set della serie mostrando quelle che sono le immagini delle città di Firenze e Milano in epoca rinascimentale, ricostruite proprio nel backlot nei pressi degli studi di Lux Vide a Formello (Roma). Proprio nella struttura sono state girate gran parte delle scene che riempiranno i primi episodi della serie godendo di oltre 20mila metri quadrati di superficie nato da 5 mesi di progettazione e 22 settimane di lavorazione sotto la guida attenta dello scenografo Domenico Sica.

Ecco il video inedito rilasciato poco fa dall’ufficio stampa:

Sul set sono state impiegate circa 200 maestranze fra stuccatori, scultori, pittori, decoratori, disegnatori e la squadra di visual effects e con la pandemia e le restrizioni post Covid, l’area è stata ulteriormente ampliata per permettere alla produzione di ultimare le riprese in totale sicurezza. A vestire i panni del genio italiano sarà il protagonista di una serie cult, Poldark, Aidan Turner, e insieme a lui troveremo anche alcuni attori e volti noti della serialità americana e del cinema italiano.

In particolare, troveremo Giancarlo Giannini nei panni di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo; Matilda De Angelis in quelli di Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara; Freddie Highmore in quelli del giovane investigatore Stefano Giraldi; Carlos Cuevas in quelli di Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo e James D’Arcy come Ludovico Sforza detto il Moro.