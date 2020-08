In offerta Apple iPad Pro su Amazon: prezzo più basso di sempre con opzione Cofidis

Gli esperti, numeri alla mano, ne sono sicuri: il mercato dei tablet è tornato a crescere. Ecco perché non sarebbe raro che qualcuno tra voi sia interessato all’acquisto di un nuovo iPad Pro di casa Apple. Mentre la rivale Samsung è tornata all’attacco con la sua nuova linea di Galaxy Tab – presentata al mondo lo scorso 5 agosto nel corso della diretta streaming Galaxy Unboxing 2020 -, il colosso di Cupertino è invece protagonista di una interessante offerta, che ha preso vita sulle pagine di Amazon nelle ultime ore.

Il colosso dell’eCommerce capitanato dal controverso Jeff Bezos ha infatti messo a sconto l’Apple iPad Pro da 11 pollici sui suoi listini, proposto ora in vendita al prezzo di 1429,68 euro, contro i precedenti 1619 euro imposti dal produttore. Si tratta del prezzo più basso di sempre mai visto su Amazon per questo prodotto, per un risparmio effettivo del 12% sul listino iniziale – vale a dire 189,32 euro. In particolare, si tratta della variante WiFi + Cellular con 1 terabyte di memoria interna, la cui offerta è ancora più appetitosa per tutti gli iscritti ad Amazon Prime. Pagando l’abbonamento, avrete diritto alla consegna gratuita in tempi brevi, stimata per il 13 agosto 2020 se si ordina entro la fine della giornata odierna.

All’acquisto dell’Apple iPad Pro da 11 pollici scontato si applicano poi tutte le condizioni tipiche dell’abbonamento Prime, compresa la possibilità di effettuare il reso nei tempi previsti dal venditore e della condizioni scelte dall’azienda americana. Non è tutto, perché Amazon permette di effettuare l’acquisto dell’iPad anche sfruttando il nuovo sistema di pagamento rateale online ideato in collaborazione con Cofidis, il cosiddetto CreditLine – di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito in questo nostro articolo dedicato. Anche per questa offerta, c’è poi l’opzione di di acquistare la garanzia aggiuntiva AppleCare+ per iPad Pro della durata di due anni al prezzo di 139 euro, spuntando la casella dedicata sulla destra.