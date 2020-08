Pirlo inesperto, Gattuso vincente. La sfida dei campioni è appena cominciata

La Juventus ha scelto l’inesperto Pirlo. Il Napoli ha confermato il combattente Gattuso. La sfida tra Pirlo e Gattuso, campioni del mondo e di tante altre cose, sarà uno dei temi caldissimi della prossima stagione.

La Juventus, congedato Sarri che ha vinto tutti i campionati, si è affidato a Pirlo che non ha un minuto di panchina a referto. Il neo allenatore non ha mai guidato un allenamento, non ha mai scelto una formazione a differenza del suo predecessore che aveva elaborato centinaia di schemi per la rimessa laterale.

Il Napoli, a metà stagione, ha giubilato Re Carlo Ancelotti avvicendandolo con Gattuso. Abbandoni Ancelotti che ha vinto di tutto e di più e prendi Gattuso che in panchina non aveva mai vinto nulla.

Insomma le vicende di Pirlo e Gattuso, peraltro entrambi protagonisti in campo del Milan della Golden Age con Anceletti, e di Juventus e Napoli sono simili e parallele.

Le due squadre che negli ultimi anni hanno dominato il campionato italiano sono state affidate a Pirlo e Gattuso che di esperienza in panchina ad altissimo livello ne hanno ben poca. Calciatori strepitosi ma con zero curriculum Pirlo e poche righe Gattuso .

La prossima stagione sarà molto interessante, anche per questo motivo, a cominciare dalla SuperCoppa che vedrà confrontarsi la Juventus di Pirlo vincitrice dello Scudetto ed il Napoli di Gattuso che ha alzato al cielo la Coppa Italia.

Due dei più grandi talenti del calcio italiano, due campioni del mondo si rimettono in gioco come allenatori. Gattuso e Pirlo sanno che è un altro mestiere dove hanno tutto da dimostrare. Specialmente il bianconero.