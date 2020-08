Simon Cowell in ospedale dopo un incidente: cosa è successo all’ideatore degli One Direction?

Simon Cowell in ospedale: l’ideatore e manager della band degli One Direction è stato ricoverato d’urgenza dopo un incidente.

Il celebre giudice di X Factor UK è stato trasportato d’urgenza nel già vicino pronto soccorso oggi in seguito ad un incidente. Cowell si trova in ospedale dopo essere caduto da una bici elettrica.

Ha battuto fortemente la schiena e dovrà essere operato, per scongiurare danni di maggiore entità.

Lo scorso mese è stato annunciato che il format America’s Got Talent è stato interamente ceduto a Simon Cowell e proprio tra un paio di giorni sarebbe dovuto tornare al lavoro per garantire il normale svolgimento della prossima edizione del programma dedicato a tutti coloro che pensano di avere un talento, in qualsiasi campo.

Simon Cowell però si trova in ospedale e dovrà rivedere i suoi piani per l’immediato futuro. Al momento gli è stato richiesto assoluto riposo per scongiurare danni alla colonna vertebrale in seguito alla violenta caduta delle scorse ore.

Simon Cowell è conosciuto in tutto il mondo per aver dato vita alla band degli One Direction in occasione di X Factor UK quando i 5 concorrenti si erano presentati da solisti. Non tutti sanno che la nascita degli One Direction, così come li abbiamo conosciuti, si deve ad una intuizione geniale proprio di Simon Cowell – all’epoca dei fatti in giuria a X Factor.

Fu lui a radunare i 5 ragazzi e a chiedere loro di provare a formare una band altrimenti non avrebbero mai ottenuto l’accesso al programma TV. Quest’anno, il gruppo ha festeggiato i suoi primi 10 anni di successo mondiale ma nel frattempo è diventato un quartetto: Zayn Malik, infatti, ha lasciato band scegliendo la carriera solista ed anticipando le decisioni che da lì a poco avrebbero preso anche Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson.