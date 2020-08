Il memorial dei fan di Naya Rivera svela un lato non tossico dello “stan Twitter”

Si fanno chiamare Naya’s Army e attorno all’hashtag #NayasFanMemorial hanno costruito un’esperienza commemorativa e benefica capace di far dimenticare la tossicità spesso associata al cosiddetto stan Twitter. Perché nel memorial organizzato alcuni giorni fa dai fan di Naya Rivera al lago Piru non c’è stata traccia della morbosità che contraddistingue i rapporti online fra alcuni gruppi di fan ossessivi e le loro celebrità di riferimento.

Quel che si è visto il primo agosto è stato un raduno di adolescenti di oggi e di ieri, di Gleeks e Nayaholics, disposti a sfidare il caldo torrido della California e il picco di una pandemia – ma non il distanziamento sociale – per condividere il dolore di una perdita avvertita in modo molto personale, e ancor per più per omaggiare la vita di una persona cui tanti hanno ammesso di essersi ispirati per prendere importanti decisioni di vita.

Ci sono stati palloncini bianchi e mazzi di fiori, ritratti, dipinti e fotografie, candele e messaggi scritti, musica e piccoli discorsi al microfono, e soprattutto una grande bandiera arcobaleno in cui il messaggio Thank You Naya emerge a stento fra decine di firme e dediche. Il riferimento, è ovvio, va al ruolo televisivo più importante di Naya Rivera, quello di Santana Lopez in Glee. Un personaggio il cui percorso di accettazione di sé e della propria sessualità ha ispirato un’intera generazione di giovani, in anni in cui la rappresentazione LGBTQ sullo schermo era ancor più scarsa di quella attuale.

this is how full and beautiful the memorial at lake Piru was 2 weeks ago when I went to visit. i’m so excited to see how much bigger it’s gotten after tonight 💙 #NayasFanMemorial pic.twitter.com/wGpTbsdfIF — molly (@mytopazheart) August 1, 2020

Dopo averle viste [Santana e Brittany] in tv ho capito che non c’era niente di male a essere diversa, ha raccontato una fan nel suo turno al microfono. Se non ci fosse stata Glee non sarei qui, questo è poco ma sicuro, ha aggiunto un’altra, e così per le decine di persone che si sono avvicendate nel condividere le proprie esperienze e celebrare la fierezza con cui la stessa Naya Rivera, negli anni di Glee, ha insistito affinché Ryan Murphy e gli altri autori osservassero e sviluppassero rispettosamente la storia delle Brittana.

Al memorial hanno partecipato persone in arrivo dall’intera California e dallo stato dell’Oregon, e persino il giovane attore Terrence Green, co-star di Naya Rivera nelle prime due stagioni di Step Up: High Water, serie tv rilevata da Starz dopo la cancellazione di YouTube. Allo stesso tempo l’hashtag #NayasFanMemorial ha raccolto i messaggi dei fan nel resto del mondo, i quali grazie alle foto e ai video in tempo reale hanno potuto sentirsi partecipi di un appuntamento commemorativo che, promettono le organizzatrici, manterrà una cadenza annuale.

You Nayaholics are truly something special 🙏🏽💫 ….I finally seen first hand why she loves her fans so much… #NayasFanMemorial was something I’ll never forget pic.twitter.com/VTaMC9gWG9 — Terrence Green (@RawSwagger) August 2, 2020

Il memorial dei fan di Naya Rivera ha dimostrato inoltre che nei meandri dello stan Twitter possono germogliare iniziative davvero significative e prive di egoismi. Come si legge sul profilo Twitter di una delle organizzatrici dell’evento, grazie alle donazioni dei partecipanti al memorial e ai contributi online dei fan sono stati raccolti finora circa 8000$ per Alexandria House, un ente benefico di Los Angeles al quale Naya Rivera – spesso in compagnia del figlio Josey – ha prestato volto, voce e tempo nel corso dell’ultimo anno.

Il primo memorial dei fan di Naya Rivera – documentato per intero e di cui ora è disponibile un video ufficiale – è insomma una bella prova di umanità da parte di un gruppo di giovani e meno giovani, che dai limiti del puro intrattenimento offerto da una serie televisiva terminata cinque anni fa hanno saputo trarre spunti per una vita più serena, una condivisione più autentica e una dedizione ben lontana dagli asfissianti, morbosi limiti dello stan Twitter.