Al via le riprese di Volevo Fare la Rockstar 2: “Con i nuovi protocolli non sarà facile ma abbiamo tanta voglia”

Volevo Fare la Rockstar 2 ci sarà e presto prenderanno il via le riprese della nuova stagione. Chi ancora dubitava del ritorno della serie con Valentina Bellè si sbagliava e di grosso e non poteva essere altrimenti dopo gli ottimi ascolti regalati alla seconda rete della televisione pubblica ormai più di un anno fa. A confermare il ritorno della strampalata e problematica famiglia al centro della storia della serie è stato lo stesso Presidente della FVG Film Commissione, Federico Poillucci, che in una dichiarazione ufficiale ha ammesso che sarà difficile ma non impossibile.

In particolare, il Presidente ha dichiarato: “Non è stato un anno facile per il cinema Fvg, come per tutti. Ora ripartiamo, nel rispetto di non facili protocolli ma con tanta voglia. E siamo certi che farlo con Matteo Oleotto e la seconda stagione di Volevo fare la rockstar ci riporterà l’entusiasmo di sempre e anche un po’ di allegria. Ringraziamo i Comuni di Gorizia e Cormons per aver assicurato alla serie la consueta convinta collaborazione”.

Sarà proprio il goriziano Matteo Oleotto ad occuparsi della regia dei nuovi episodi di Volevo Fare la Rockstar 2 che rivedrà sul set ancora Valentina Bellè nei panni della protagonista e anche Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Riccardo Maria Manera, Emanuela Grimalda e anche Caterina Baccichetto e Viola Mestriner.

Secondo quanto riporta ilfriuli.it, le riprese di Volevo Fare la Rockstar 2 prenderanno il via in Friuli Venezia Giulia a Collio, Gorizia e Cormons che diventeranno per l’occasione l’immaginario borgo di Caselonghe. Olivia e le Brulle riprenderanno proprio da dove erano rimaste per cercare di prendere in mano la loro vita ora che è arrivato Francesco Colombo. Cosa succederà nei nuovi episodi e quando andranno in onda?

Se alla prima domanda è ancora un po’ impossibile rispondere, alla seconda lo è di meno. Volevo Fare la Rockstar 2 sicuramente non andrà in onda nel 2020 e tutto è rimandato al 2021, molto probabilmente alla primavera. Il pubblico di Rai2 riuscirà a resistere un altro anno? Siamo sicuri che ne verrà la pena.