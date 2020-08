Chicago PD 6 verso il gran finale con un cambio di programmazione: anticipazioni episodi 4 e 11 agosto

La nostra lunga maratona all’insegna dei protagonisti di Chicago PD 6 sta per terminare. La stagione si concluderà il prossimo 18 agosto per poi lasciare il posto ai dottori di Chicago Med 4 ma rallentando un po’ la sua corsa. La serie firmata da Dick Wolf fino a questo momento è andata in onda con tre episodi a settimana ma da martedì prossimo tirerà il freno andando in scena con un doppio episodio in vista del finale del 18 agosto. Pronti per gli ultimi scossoni della stagione?

L’appuntamento con Chicago PD 6 è fissato per oggi, 4 agosto, con tre episodi e, in particolare, il 16, il 17 e il 18 della stagione dal titolo, rispettivamente, “Casi dimenticati”, “Antidolorifici” e “Una città in guerra” in cui la posizione di “rimanere fuori dalla politica” di Voight è messa alla prova quando l’Intelligence scopre informazioni che riguardano un serial killer.

Un candidato sindaco viene colpito da un cecchino e la squadra si mobilita per catturare il killer prima che possa prendere il suo prossimo obiettivo. Infine, mentre continua la storia di Burgess con Blair, a Chicago comincia una guerra tra due gang per il controllo di alcuni quartieri, che provoca alcune morti. Cosa ne sarà della nostra squadra a quel punto?

Ecco il trailer di uno degli episodi in onda questa sera:

Gli interrogativi che rimarranno in sospeso questa sera troveranno risposta nei due episodi di Chicago PD 6 in onda martedì prossimo, l’11 agosto, dal titolo “Quello che avrebbe potuto essere” e “Sacrificio” in cui le indagini dell’Intelligence sull’omicidio del fidanzato di Burgess, rivelano un’inquietante verità. Un incidente causato ad un camion per le consegne di medicinali, nasconde motivazioni più complicate del semplice furto di denaro.

Siamo ormai ad un passo dal finale e gli episodi in onda la prossima settimana spianeranno la strada agli ultimi due episodi della stagione in cui Burgess e Voight dovranno fare i conti con casi e vita privata, ma fino a dove dovranno spingersi per farlo?

Ecco il promo italiano degli episodi di questa sera di Chicago PD 6: