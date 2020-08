Presto fuori produzione i Samsung Galaxy Note 10 e S10? La strategia

Le vendite di smartphone fatte registrare da Samsung nel Q2 2020, al di sotto di quanto ci si aspettasse, starebbero inducendo il colosso di Seul ad alcuni cambi di strategia, che potrebbero coinvolgere direttamente i top di gamma dell’anno scorso, vale a dire i Samsung Galaxy Note 10, e, anche se non menzionati, i Galaxy S10.

Come riportato da ‘phonearena.com‘, parte dei dirigenti avrebbero individuato tra le cause del problema la cannibalizzazione interna presumibilmente dettata dai top di gamma delle generazioni precedenti, che potrebbero adesso essere mandati in pensione in anticipo per dare ampio spazio alle nuove. Ecco perché, se questa politica andasse in porto, l’arrivo dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra potrebbe decretare la dismissione dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, che uscirebbero fuori produzione (questo significa che, una volta finite le scorte disponibili, non sarebbe più possibile acquistarne, a meno di ricorrere all’usato). Lo stesso potrebbe accadere ai Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, così come al Galaxy Fold di prima generazione, che per la verità non ha raggiunto il successo inizialmente sperato (il cui successore, il Samsung Galaxy Z Fold 2, verrà presentato il 5 agosto insieme ai Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, al Galaxy Watch 3 ed alle nuove cuffie true wireless Galaxy Live).

Quel che il produttore asiatico vorrebbe scongiurare è il rischio che i prodotti delle passate generazioni possano essere preferiti, in virtù del prezzo più basso, agli ultimi modelli, a chiaro discapito delle finanze societarie. Samsung è stata superata da Huawei (soprattutto grazie ai risultati ottenuti internamente dal produttore cinese) quanto a vendite di smartphone nel Q2 2020, una situazione che il colosso di Seul vorrà evitare possa ripetersi in futuro. Pensate possa essere la strategia giusta per la società sudcoreana? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.