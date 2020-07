La svolta no-vax di Madonna, che ora difende l’idrossiclorochina contro il Coronavirus come Trump e viene censurata

Nonostante sia sempre stata una strenua oppositrice di Trump, nelle ultime ore Madonna ha sposato una delle posizioni del presidente americano sul fenomeno Coronavirus. A sorpresa, sul suo profilo Instagram Madonna ha difeso l’uso dell’idrossiclorochina contro il Covid-19, nonostante non vi sia alcuna prova scientifica della sua efficacia nel contrasto al virus.

L’idrossiclorochina non è riconosciuta dall’OMS e dalla comunità scientifica come una sostanza utile contro il nuovo Coronavirus, eppure sia Trump che il presidente brasiliano Bolsonaro hanno dichiarato di aver fatto uso di questo farmaco antimalarico per cercare di contrastare il Covid-19.

Il suo utilizzo nel trattamento dei sintomi del Coronavirus è difeso da molte persone in tutto il mondo, nonostante non vi siano evidenze scientifiche inconfutabili a suo favore, e ora a quel coro si è unita anche Madonna, in un post dai toni complottisti in cui sostiene che il farmaco non venga usato solo per permettere alle case farmaceutiche di lucrare su un ipotetico vaccino che non arriverà prima di un anno.

Madonna ha condiviso il video di una dottoressa texana che si dice favorevole all’utilizzo dell’idrossiclorochina con cui avrebbe curato con successo più di 350 malati di Covid-19. La popstar accompagna la pubblicazione – censurata da Instagram perché bollata come fake news – con una dichiarazione in cui mescola lotta di classe e rivendicazioni antiscientifiche.

La verità ci libererà tutti. Ma alcune persone non vogliono sentire la verità. Soprattutto le persone al potere che continuano a guadagnare da questa disputa di lunga data su un vaccino che è stato dimostrato non sarà disponibile prima di mesi. Preferiscono lasciare che la paura li controlli e che i ricchi si arricchiscano e che i poveri e i malati diventino più poveri. Quella donna è il mio eroe. Grazie Stella Immanuel.

Lo stesso video era già stato condiviso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che Madonna ha più volte attaccato pubblicamente dichiarando anche di aver scelto di andare a vivere in Portogallo a causa sua. E proprio come quello di Trump su Twitter, anche il post di Madonna con il video della dottoressa favorevole all’idrossiclorochina è stato censurato da Instagram con un avviso che comunica all’utente il rischio di “informazioni false” in esso contenute. Il video è poi scomparso dal suo profilo.